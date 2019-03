Delmenhorst. Das Sturmtief "Franz" hat in Delmenhorst in der Nacht zu Mittwoch nur geringe Schäden angerichtet. Vor allem umgestürzte Bäume beschäftigten die Einsatzkräfte.

Gegen vier Uhr am Morgen musste die Feuerwehr Delmenhorst am Heidkruger Weg einen umgestürzten Baum von der Straße räumen, wie Feuerwehrchef Thomas Stalinski mitteilt. Um acht Uhr gab es einen weiteren Einsatz: An der Bremer Straße hatte ein Werbeschild dem Wind nicht standgehalten und war beschädigt worden.

Trotz Wind eher ruhig

Um 11 Uhr war laut Polizeiangaben auf dem Bundeswehr-Gelände an der Straße "Zum hohen Feld" ein weiterer Baum umgestürzt, der allerdings nicht für Behinderungen sorgte. "Trotz Wind eher ruhig" resümierte Thomas Stalinski.