Delmenhorst. Kinder sind zunehmend unselbstständig, Eltern hingegen werden immer überfürsorglicher. Das sagt die Delmenhorster Kita-Leiterin Sabine Vormschlag im Interview mit dem dk. Sie will Eltern darin bestärken, ihren Mut zu fassen – und ihre Kinder auch los zu lassen.

Kinder brauchen Orientierung und Regeln – allerdings sind Eltern heutzutage oft viel zu nachlässig. Das kann auch Folgen über das Kita-Alter hinaus haben. Diese Ansicht vertritt Sabine Vormschlag, Leiterin der Kita St. Paulus in Schafkoven. Ein Gespräch über Strenge, Medienkonsum – und den Mut, sein Kind loslassen zu können.

Sabine Vormschlag, Jahrgang 1954, ist seit 1980 in leitender Funktion in Delmenhorster Kindertagesstätten tätig. Nach drei Jahren im Kinder- und Jugendbereich des Wiechernstifts gelangte sie an den evangelischen Zachäus-Kindergarten, wo sie 1980 die Leitung übernahm. Seit 1992 führt sie die evangelische Kita St. Paulus in Schafkoven. Dort werden 124 Kinder in sechs Gruppen betreut. Eigentlich besuchte Vormschlag erst die Handelsschule, ehe nach einem Praktikum in der Kindergartenlandschaft hängen blieb.

dk: Frau Vormschlag, Eltern wird heutzutage ja gerne unterstellt, ihre Kinder wie Helikopter ständig zu umschwirren und überfürsorglich zu sein. Trifft das aus Ihrer Sicht zu?



Sabine Vormschlag: Das kann ich nur bestätigen. Viele Eltern sind einfach sehr besorgt um das Wohl ihrer Kinder und meinen, es ständig beschützen zu müssen. Die Angst der Eltern ist teilweise sehr hoch. Das mag daran liegen, dass sie selbst nicht mehr so frei wie ihre eigene Elterngeneration aufgewachsen sind. Kinder aus dieser Generation sind zwar mit strengeren Regeln groß geworden, hatten aber mehr Freiheit. Zum Beispiel was das Spielen draußen anging.

Wie sieht das mit der Strenge heute aus?

Ich bemerke im Kita-Alltag oft, dass Eltern sehr nachgiebig sind und Kindern wenig Orientierung durch ein klares Regelwerk bieten. Das geht in einigen Fällen so weit, dass Eltern das Verhalten ihrer Kinder auch nicht mehr kontrollieren können.

Haben Sie ein Beispiel?

Wenn ein Kind etwa Schokolade haben will. Geben Eltern ständig nach, will es später ein Paar neue Turnschuhe und so weiter. Das steigert sich ins Unermessliche. Diese Nachgiebigkeit trägt nicht dazu bei, ein Kind leicht in eine Gruppe zu integrieren, in der es Spielzeuge auch teilen muss. Diese Kinder tun sich dann schwer und werden immer wieder Konflikte erleben: mit anderen Kindern oder mit Erwachsenen. Bis zu dem Punkt, an dem sie nicht in einer Gruppe sein können.

Müssen Sie in der Kita die Regeln etablieren, die im Elternhaus vernachlässigt werden?

Wir haben ein Regelwerk und daran müssen sich alle halten. Klappt das nicht, sprechen wir mit den Eltern. Oft geht es dann um Vertrauen. Eltern dürfen ihrem Kind zutrauen, sich alleine anzuziehen oder ihr Brot zu schmieren. In der Kita schneiden wir zum Beispiel mit den Kindern Obst mit kleinen Messern. Wir leiten an und sind vorsichtig, aber es kann mal einen kleinen Ritzer geben. Aber so lernen Kinder eben, durch selbst ausprobieren.

Wie reagieren Eltern darauf, wenn Sie diese Dinge ansprechen?

Wir raten ihnen erst einmal, sich Dinge von den Kindern zeigen zu lassen. So beweisen diese auch ihre eigene Selbstständigkeit. Kindern kann man schon sehr viel zutrauen. Dazu müssen Mütter und Väter den Mut haben, Kinder auch loszulassen. Einige Eltern sprechen ihre eigene Mutlosigkeit in solchen Gesprächen offen an. Andere stellen an uns eine ganz klare Erwartungshaltung und sagen, ihr Kind bekommt kein Messer in die Hand.

Das klingt ja so, als würden Kinder zunehmend unselbstständiger werden. Hat sich das in ihrem Berufsleben bestätigt?

Ja, seit 1980 bin ich in der Kindergartenleitung tätig und diese Tendenz zeichnet sich deutlich ab. Viele Kinder können sich nicht eigenständig anziehen, die Hände waschen oder gar eine Tür öffnen. Sie beherrschen selbst banale Sachen nicht. Auch die Höflichkeitsformen haben gelitten. Dass mich jemand mit „Ey, Alte“ anspricht, wäre früher undenkbar gewesen.

Woran liegt diese mangelnde Höflichkeit?

Ich denke, viele Kinder sind durch unkontrollierten Mediengebrauch geschädigt. Eine Kontrolle beim Fernsehen findet im Elternhaus oft nicht statt. Einige Kinder haben in ihrem Zimmer sogar einen eigenen Fernseher. Wenn in den Serien geprügelt wird, kriegt das keiner mit. Kinder verbringen heute sehr viel Zeit vor dem Fernseher, mit dem Tablet, der Spielkonsole oder dem Smartphone. Direkte Auseinandersetzungen mit anderen leiden darunter.

Welche Folgen hat das?

Kinder sind auf sozial-emotionaler aber auch auf praktischer Ebene schlicht ungeübt. Das kann zum Beispiel leichter zu Konflikten in der Gruppe führen. Oder nehmen sie das Verhalten im Straßenverkehr. Wie sollen Kinder einen sicheren Umgang damit erlernen, wenn sie von ihren Eltern ständig mit dem Auto zur Kita gefahren werden? All das hat ja später auch für die Schulzeit Folgen.

Aber die herausstechenden Beispiele unter den Kindern gibt es doch wahrscheinlich auch.

Natürlich. Die Kinder, die sozial und hilfsbereit sind, die anderen weiterhelfen und neue, kleinere Kinder an die Hand nehmen und ihnen Dinge zeigen, die gibt es und gab es zu allen Zeiten. Gott sei Dank.

Wie müsste denn eine Kita aussehen, die heutige Ansprüche weitestgehend erfüllt?

Ich habe mir immer eine Art Familienzentrum vorgestellt, wo zum Beispiel das Jugendamt und eine Psychologin unter der Woche Termine anbieten. Denn der Beratungsbedarf unter Eltern ist enorm. Und das betrifft nicht nur Erziehungsfragen.

Wie meinen Sie das?

Nehmen wir das Beispiel allein erziehende Mütter. Einige sehen in ihrem Kind einen Partner-Ersatz und muten ihm Entscheidungen zu, die es noch gar nicht treffen kann. Auch wächst die Zahl der Eltern mit psychischen Problemen. Das können wir in der Kita nicht abfangen. Das muss man leider so sagen. Für diese Aufgaben sind Kitas in dem Umfang nicht ausgestattet, auch wenn zum Beispiel in unserem Fall die Landeskirche vielerlei Weiterbildungen anbietet. Aber Fortbildungen allein ersetzen das nicht.

Das klingt ja ziemlich düster. Wie stehen Sie eigentlich zu Ihrem Beruf?

Ich liebe meinen Beruf. Er ist sehr vielfältig. Kinder sind so erfrischend offen und begeisterungsfähig. Gerade wenn wir mit Kindern Dinge gemeinsam erforschen, ist das toll. Ein Kind zum Beispiel wollte einmal wissen, wie sich Schweinehaut anfühlt. Darauf haben wir einen Bauernhof besucht. In unserem Garten pflanzt eine Kollegin Tomaten und Gurken an und zeigt, wo Lebensmittel herkommen. Und wenn man sieht, wie ein Kind das erste Mal ohne Schwimmflügel schwimmt, und seinen Stolz zeigt, ist das einfach faszinierend.

Nun treten Sie nächstes Jahr im Sommer die Rente an. Was werden Sie nicht vermissen?

Der administrative Bereich ist in den vergangenen Jahren wahnsinnig gewachsen. All dieser Papierkram – alles muss dokumentiert werden. Die deutsche Kultur ist von Gesetzen und Verordnungen geprägt und damit einfach überorganisiert. Das finde ich sehr schade, weil für uns in der Kita so die Zeit für die echte Arbeit mit den Kindern leider hintenansteht.