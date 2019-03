Neubau für Delmenhorster Förderschule nicht aufschieben

Delmenhorst. Eine Übergangslösung – mehr darf die Aufteilung auf drei Standorte für die Förderschule an der Karlstraße in Delmenhorst nicht sein.

Sieben Schüler pro Klasse hält das niedersächsische Kultusministerium an einer Förderschule Geistige Entwicklung für angemessen. Im Durchschnitt fast neun Kinder und Jugendliche mit geistigen Beeinträchtigungen teilen an der Schule an der Karlstraße ein Klassenzimmer, das dafür oft grenzwertig klein ist. Das belastet die Lehrer und auch die Schüler leiden unter Lärm und Enge.

Pendelei kostet Zeit, Kraft und Geld

So nötig die fünf neuen Klassenräume sind, die gerade an der Fröbelschule umgebaut werden, so wenig reichen sie aus. Erstens weil laut Förderschulrektorin Kröner schon der Bedarf für einen sechsten Raum absehbar ist; und zweitens weil die Pendelei zwischen drei Standorten die Mitarbeiter und Schüler Zeit und Kraft und die Stadt viel Geld kostet. Ein Ausbau ist an keinem der Standorte möglich, das ist in allen Varianten durchgespielt worden. Eine Alternative zum Neubau ist daher nicht in Sicht – und der sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden.