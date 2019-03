Delmenhorst. Wie man Darmkrebs vorbeugen kann und welches die besten Behandlungsmethoden sind, erklärt Dr. Klaus Gutberlet, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Frank Starp sowie Dr. Matthias Wied, niedergelassener Facharzt für Innere Medizin, hält Gutberlet am Donnerstag, 14. März, in der Patientenvortragsreihe des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) einen Vortrag zum Thema.

dk: Dr. Gutberlet, der März steht bundesweit wieder im Zeichen der Darmkrebsvorsorge. Die Felix-Burda-Stiftung hat zum 18. Mal den Darmkrebsmonat ausgerufen. Warum ist eine derartige, wiederkehrende Kampagne notwendig?

Dr. Klaus Gutberlet: Zunächst einmal muss man wissen, dass die Zahl der Neuerkrankungen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist. Allein in Deutschland gibt es pro Jahr aktuell rund 65 000 Menschen, die neu an Darmkrebs erkranken. Besonders bitter daran ist, dass das in dem Maße gar nicht sein müsste. Darmkrebs kann man nämlich prima vorbeugen. Im Kampf gegen Darmkrebs ist die Früherkennung besonders wichtig und auch besonders effizient. Bei keiner anderen Krebsart bietet die Früherkennung derart große Möglichkeiten wie bei Darmkrebs.

Fangen wir vorne an: Was ist überhaupt Darmkrebs?

Als Darmkrebs bezeichnet man einen bösartigen Tumor im Dickdarm oder Mastdarm.

Wie entstehen diese bösartigen Tumore?

Darmkrebs entwickelt sich aus zunächst gutartigen Polypen im Darm. Dieser Prozess ist schleichend und geht im Normalfall lange ohne Beschwerden vonstatten. Das ist das Gefährliche.

Wer ist beim Thema Darmkrebs betroffen?

Darmkrebs ist bei Frauen und Männern mittlerweile die zweithäufigste Krebsart. Ganz grundsätzlich kann man sagen: Jeder Mensch kann in jedem Alter Darmkrebs bekommen. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko. In der Regel sollten Menschen ab einem Alter von 50 Jahren mit Vorsorgemaßnahmen starten.

Der Darmkrebsmonat steht in diesem Jahr unter dem Motto „Es gibt kein zu jung für Darmkrebs. Rede mit Deiner Familie“. Was steckt dahinter?

Das Motto macht deutlich, dass Darmkrebs nicht nur eine Krankheit der Alten ist. Und es verweist darauf, dass eine hohe Zahl der Darmkrebserkrankungen durch eine familiäre Vorbelastung bedingt ist. Sind bereits Blutsverwandte an Darmkrebs erkrankt, steigt also das Risiko einer eigenen Erkrankung. Deshalb ist es für junge Menschen wichtig, in der Familie nachzuhaken.

Neben der Vererbung: Welche Faktoren spielen noch eine Rolle? Und wie kann ich sie beeinflussen?

Regelmäßige Bewegung ist wichtig. Eventuell muss das Gewicht reduziert werden. Bei der Ernährung sollte auf Ballaststoffe geachtet werden. Rotes Fleisch darf nur selten auf der Speisekarte stehen. Viel Obst und Gemüse ist gut. Finger weg vom Nikotin, Alkohol nur in Maßen. Das sind Tipps für die Vorbeugung.

Darmkrebs wird auch als „stille Krankheit“ bezeichnet, weil es in den meisten Fällen, Sie haben es erwähnt, keine Warnzeichen gibt.

Deshalb sind Vorsorgeuntersuchungen so wichtig. Man kann die lange Zeit noch gutartigen Polypen früh erkennen – und entfernen, bevor sie bösartig werden. Die sicherste Art der Untersuchung ist die Darmspiegelung. Ab 55 übernehmen die Kassen die Kosten für die Spiegelung. Ist der Befund negativ, muss die Untersuchung erst nach zehn Jahren wiederholt werden. Findet der Arzt Polypen, können diese mit einer Drahtschlinge gut entfernt werden.

Darmspiegelung, bei diesem Wort zucken schon viele zusammen...

Eine Darmspiegelung ist sicher nicht lustig. Aber man muss auch keine Angst vor ihr haben. Auch die Entfernung der Polypen verursacht keine Schmerzen. Die Spiegelung ist vor allem eines: effizient.

Dennoch gehen gefühlt eher wenig Menschen zur Vorsorgeuntersuchung.

Das ist leider so. Knapp 35 Prozent der Frauen und nicht einmal 20 Prozent der Männer nutzen die Chance der Früherkennung. Das ist zu wenig. Als Mediziner kann ich nur dafür werben, sich mit dem Thema früh zu beschäftigen. Ausreden können tödlich sein. Über 25 000 Menschen sterben jährlich in Deutschland an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Das muss nicht sein. Darauf wollen Dr. Starp, Dr. Wied und ich mit unserem Vortrag hinweisen.