Delmenhorst. Einsparungen bei der Schülerbeförderung spalten den Rat Delmenhorst. Eine enge Abstimmung über Geld für Eltern steht an.

Ein kontroverser Streitpunkt sorgt im Rat für möglicherweise enge Abstimmungsverhältnisse zwischen zwei politischen Blocks. Der Zankapfel: 300.000 Euro will die Stadt Delmenhorst bei der Schülerbeförderung einsparen – Geld, das die Stadt weniger, und die Eltern mehr zahlen müssten für den Weg der Kinder zur und von der Schule. Das war bisher der Plan, der mehrheitlich auch im vergangenen Bildungsausschuss abgesegnet wurde. Dort hat sich die SPD nochmal aufgebäumt, ist aber abgeblitzt. Mit ihrer Kritik stehen die Sozialdemokraten nicht allein da. Vor dem entscheidenden Stadtrat am 20. März ist noch Zeit für Diskussionen. Ein neuer Dreh bei der Diskussion ist nun, die Schülerbeförderung an den Wohlstand der Familien zu koppeln.

45 statt 30 Minuten zumutbare Wegzeit

Der Vorschlag der Stadt sieht, grob zusammengefasst, folgendes vor: Die Kilometergrenze für Schüler ab Jahrgang 7 wird von dreieinhalb auf vier Kilometer leicht angehoben. Die zumutbare Wegzeit soll bei 45 Minuten bei allen Klassen der Grundschulen liegen, und nicht mehr nur bei 30 Minuten für die 1. und 2. Klassen und 45 Minuten bei den 3. und 4. Klassen. Bis zu diesen Wegzeiten zahlen die Eltern. Für 5. und 6. Klassen läge diese Zeit bei 60 Minuten, für alle übrigen bei 75 Minuten. Zuvor waren es für alle Schüler ab der 5. Klasse 70 Minuten.

Wer mehr Geld hat, soll mehr beitragen

Ratsherr Dr. Enno Konukiewitz (SPD) hat nun das Argument ins Rennen gebracht, "die Einsparung nicht an die Wegeslänge, sondern an eine einkommensrelevante Prüfung zu binden, wie bei den Elternbeiträgen für die Kindertagesstätten." Also: Wer mehr Geld hat, soll auch mehr beitragen. Außerdem solle geprüft werden, wie die hohen Taxikosten, die in Einzelfällen von der Stadt übernommen werden, gemindert werden könnten.

Einsparung nötig durch JHD-Rettung

Die Diskussion hat bereits eine längere Karriere: Mehrmals hatten die Politiker daran gefeilt, die SPD Beratungsbedarf angemeldet. Nötig wurde die Einsparung durch die Rettung des JHD: Um das insolvente Krankenhaus als kommunaler Träger zu übernehmen, hatten die Fraktionen und die Verwaltung den Gürtel an allen Ecken und Enden der städtischen Ausgaben enger geschnallt.

"Verwaltung muss sich verarscht vorkommen"

Der Erste Stadtrat Markus Pragal wies dann auch genau auf diese vergangenen Beschlüsse hin. "Zweimal" habe der Rat die Änderungen der Schülerbeförderung bestätigt – bei der Planung der einzelnen Einsparungen und beim Beschluss des Haushaltes selbst. Frauke Wöhler (CDU) kritisierte, dass die SPD das Thema schon wieder weiterdiskutieren wollte: "Ich bin es langsam leid", sagte sie, "die Einsparungen wollten wir alle nicht, aber jetzt kann man nicht alles rückgängig machen. Erst sagen wir ja zu den Einsparungen, und dann wird zurückgerudert. Die Verwaltung muss sich doch verarscht vorkommen."

Die beiden Lager sind fast gleichauf

Es bahnt sich eine wiederum spannende Abstimmung im Stadtrat an: Die CDU und die AfD sind nach bisherigen Bekundungen für die Einsparung – das wären allein 17 Stadtratsstimmen. Hinzu kommen die Grünen, wie Fraktionschefin Marianne Huismann auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt – nochmal zwei Stimmen. Gegenstimmen kommen vom "Ratsriesen" SPD mit 15 Stimmen und sicher der FDP mit ihren drei Stimmen: Deren Fraktionschef Murat Kalmis hatte klargemacht: "Es widerspricht dem Grundsatz der Schulkostenfreiheit, wenn die Stadt über eine solche Hintertür versucht, Schulkosten wieder auf die Eltern zu übertragen." Ebenfalls dagegen ist die zweiköpfige UAD, wie Fraktionschef Peter Stemmler unserer Zeitung bestätigt. Bürgerforum/Freie Wähler/Unger (drei Stimmen) sind noch unentschlossen. Fest steht: Es wird knapp.