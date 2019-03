Grundehrlicher Blues trifft auf Rock in Delmenhorst MEC öffnen

Meister an der Gitarre: Bluesmusiker Zed Mitchell (re.) mit seinem Sohn Tudor. Archivfoto: Dieter Freese

Delmenhorst. Grundehrlicher Blues trifft am Freitag, 10. Mai, auf rockige Elemente: Im Delmenhorster Riva steht ein Blueskonzert an. Der Veranstalter verspricht in Musiker Zed Mitchell den Besuch eines „Saitenmagiers“.