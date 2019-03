Delmenhorst. In der neuen Folge unserer wöchentlichen kleinen Kolumne „Quergedacht“ geht es vorwiegend um Wein und Witze.

Weinkenner weinen: Sie mussten im vergangenen Jahr tiefer in die Geldbörse greifen, wenn sie tief ins Glas schauen wollten. Ein Liter Wein hat, das vermeldet das Deutsche Weininstitut, in Supermärkten und Discountern im Schnitt 3,09 Euro und damit 17 Cent mehr als ein Jahr zuvor gekostet. Wer ein ehrliches Bier bevorzugt, der muss in diesem Fall nicht in sein Glas tränen. Schon gar nicht jetzt, in der Fastenzeit, wo der Verzicht gepredigt wird. Wein raus, pardon: fein raus ist, wer wie ich Bier trinkt und in diesem Jahr konsequent gleich ganz auf den Verzicht verzichtet. Verzicht ist natürlich wichtig – und stört doch oft. Komiker Bernd „Ich hab drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär“ Stelter zum Beispiel, der verzichtet seit vielen Jahren bei seinen Karnevalsauftritten auf eine besondere Gag-Dichte. Er liefert quasi nur alkoholfreien Wein ab.

Annegret Kramp-Karrenbauer aka AKK

Das wiederum hat in Köln während einer Sitzung eine Frau mit Doppelnamen und in einem grob angedeuteten Seemannskostüm dazu veranlasst, dem Bernie-Bärchen direkt auf der Bühne mal reinen Wein einzuschenken. Sein Scherz über Annegret Kramp-Karrenbauer aka AKK sei gar keiner, einfach nicht witzig, frauenfeindlich zudem. So weit, so richtig. Aber ist das nicht – nüchtern betrachtet – alter Wein in neuen Schläuchen? Wer beim kölschen Sitzungskarneval Humor der Spitzenklasse erwartet, im Abgang obendrein feministisch, der erwartet auch, dass Wein aus dem Tetrapak am Morgen danach keine Kopfschmerzen macht.

Stelter übrigens antwortete wenig schlagfertig, er mache doch nur Witze. Wenn es doch nur so wäre, Bernie-Bärchen! Aber hier hilft einem nicht einmal der teuerste Wein auf ein entsprechendes Humorniveau.