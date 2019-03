Delmenhorst. Auf drei Standorte verteilt unterrichtet die Förderschule an der Karlstraße in Delmenhorst 156 Schüler. Rektorin Silvia Kröner spricht von einer unglücklichen Situation.

Die Wechsel zwischen drei Schulstandorten belasten Schüler wie Pädagogen, auch die durch den Platzmangel zu großen Klassen kosten beide Seiten Nerven. Zudem steigen Verwaltungsaufwand und vor allem die Kosten für die Schülerbeförderung stark an. Rektorin Silvia Kröner führt zahlreiche Argumente an, die gegen eine dauerhafte Aufteilung "ihrer" Förderschule Geistige Entwicklung auf drei Standorte sprechen. Ihr Fazit: "Die Schule an der Karlstraße benötigt zeitnah ein neues Schulgebäude, in dem alle Schüler und Mitarbeiter genügend Platz haben."

Umbau an Fröbelschule soll im November fertig sein

Dass es zu einem Neubau langfristig keine Alternative gibt, bestätigt auch der in der Stadtverwaltung für Bildung zuständige Fachbereichsleiter Hero Mennebäck. Denn weder am 1974 erbauten und zweimal erweiterten Hauptsitz an der Karlstraße, wo die Fünft- bis Neuntklässler lernen, noch an der Steller Straße bei der Knister-Grundschule, wo die Erst- bis Viertklässler untergebracht sind, gibt es Erweiterungspotenzial. Ohnehin nur als Übergangslösung gedacht ist der dritte Standort für die Zehnt- bis Zwölftklässler, aktuell an der Mosaikschule an der Lessingstraße und – wenn der laufende Umbau im Zeitplan bleibt – ab November an der Fröbelschule.

Mehr geistig behinderte Schüler – nicht nur in Delmenhorst

"Das ist natürlich eine sehr unglückliche Situation", sagt Förderschulrektorin Kröner. Und die Schülerzahl nimmt weiter zu: Während die Schule an der Karlstraße im September 2016 noch 128 Schüler zählte, waren es im September 2018 schon 150 Schüler und für September 2019 rechnet Kröner mit 160 oder mehr Kindern und Jugendlichen. Warum die Zahl der Schüler mit geistiger Behinderung steigt, mag Silvia Kröner nicht mutmaßen – fest steht, dass es diesen Anstieg nicht nur in Delmenhorst, sondern auch in Nachbarkommunen und darüber hinaus gibt. "Es ist schon absehbar, dass zu den jetzt umgebauten fünf Räumen an der Fröbelschule ein sechster hinzukommen muss", prognostiziert die Rektorin.

Platzmangel zwingt zu größeren Klassen

Denn der Raumbedarf der Förderschule ist viel höher, als der anderer Schulen. Das beginnt schon bei der Klassengröße: Das niedersächsische Kultusministerium geht an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung von sieben Schülern pro Klasse aus. "Tatsächlich sind es bei uns acht bis neun Schüler pro Klasse", zeigt Kröner die Folgen des Platzmangels auf. Zusätzlich zum Klassenraum mit Kochzeile seien ausreichend Therapieräume, weitere Fachräume und beispielsweise auch Toiletten mit Wickelmöglichkeiten erforderlich. Wegen der schwerst mehrfachbehinderten Schüler sei Barrierefreiheit wesentlich.

Hoffnung auf politische Initiative

Die Stadt als Schulträger trage nicht die Schuld an der misslichen Lage, betont Silvia Kröner. Für eine Verbesserung der Lage für die aktuell 156 Schüler und 80 Mitarbeiter hofft sie nun auf Initiativen der Politik, damit parallel zum rund 500 000 Euro teuren Umbau der Fröbelschule als Übergangsquartier Neubau-Pläne angestoßen werden. Auch wenn die Stadtverwaltung der Sache hohe Priorität beimesse, könnten frühestens im Haushalt 2020 Planungsmittel für einen Neubau in den Haushalt eingestellt werden, skizziert Fachbereichsleiter Mennebäck den möglichen Fortgang.

Standortwechsel für autistische Schüler besonders schwer

Eine Schule mit drei Standorten zu führen bedeutet Mehraufwand, doch für die Förderschule an der Karlstraße ist die Verteilung über das Stadtgebiet noch problematischer. Denn für die Schüler mit Förderbedarf im Bereich geistige Entwicklung, von denen immer mehr auch autistische Verhaltensweisen zeigen, sind die Wechsel zwischen dem Hauptsitz an der Karlstraße und den Außenstellen an Steller Straße und Lessingstraße besonders schwierig. Ein häufiger Standortwechsel sei für sie „nicht verantwortbar“, erklärt Förderschulrektorin Silvia Kröner.

Hinzu kommt laut Kröner, dass die Schüler in der Regel nicht sicher im Straßenverkehr unterwegs sind – genau wie sie auch im Schulalltag eine engmaschigere Aufsicht und Begleitung brauchen. Daher müssen Fahrdienste, oft Taxen, sie vom einen Standort zum anderen befördern. Der Stadt als Schulträger und damit dem Steuerzahler entstehen dadurch hohe Kosten.

Therapeuten und neuer Sozialarbeiter müssen auch pendeln

Erschwert ist durch die drei Standorte zudem die therapeutische Versorgung der Förderschüler, denn neben den rund 50 Lehrern und 20 pädagogischen Mitarbeitern müssen auch die sieben Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten pendeln. Auch die aus städtischen Mitteln finanzierte zusätzliche Stelle für Schulsozialarbeit, für die bei der Jugendhilfe-Stifung gerade ein Konzept erarbeitet wird, muss auf die drei Standorte aufgeteilt werden. Weitere Probleme sind der erhöhte Verwaltungsaufwand und die erschwerte Kommunikation im Kollegium.

Vermeidbar sind die Standortwechsel für Schüler und Lehrer bei der aktuellen Aufteilung dennoch nicht. Denn zum Beispiel sollen auch die Schüler der Außenstellen die Werkräume an der Karlstraße nutzen können und bei der Auswahl von Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag alle Möglichkeiten haben, beispielsweise in der Cheerleader- oder Ski-AG mitzumischen.

Kooperation an Außenstellen als positiver Aspekt

Tatsächlich gibt es auch positive Aspekte an den Außenstellen. So gibt es laut Förderschulrektorin Kröner an der Steller Straße eine „über viele Jahre gewachsene Kooperation mit der Knister-Grundschule“, die in gemeinsame Foren und Projekte wie zuletzt das Zirkusprojekt Tausendschön münden. Auch an der Mosaikschule gelinge das Miteinander, etwa auf dem Schulhof, gut. Für Silvia Kröner wiegt dies die zahlreichen Nachteile der drei Standorte allerdings nicht auf – und eine weitere Zusammenarbeit wäre im Neubau genauso möglich.