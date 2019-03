Delmenhorst. Mit besonderen Lichtinstallationen, einem provokanten Thema und der erneuten Abkehr vom gewohnten Gottesdienst wollen der Delmenhorster "Elektropastor" Christoph Martsch-Grunau und sein junges Team wieder neue Leute nach Deichhorst locken. Zuletzt war das mit dem "Cocktail-Gottesdienst" gelungen.

Über 160 Gäste konnte sich Pastor Christoph Martsch-Grunau freuen, als er unter dem Titel "Freiheit wagen" einen Barkeeper in seiner Kirche Cocktails mischen lies. "Etwa ein Drittel der Gäste war mir unbekannt. Wir hatten eine Dreiviertelstunde eine Schlange für die Cocktails", freut sich der Pastor. Dem jungen Glaubensmann ging es darum, sich unkonventionell, also ohne einen der redet und alle anderen die zuhören, und kreativ mit dem Glauben auseinanderzusetzen.





Nun reagiert das junge Team der Kirche auf die Resonanz zum "Cocktail-Gottesdienst" und macht den nächsten Schritt. Unter dem Motto „Du mich auch?! – über die Liebe Gottes und warum es kompliziert ist“ lädt die Kirchengemeinde Heilig-Geist, Deichhorster Straße 5, am Freitag, 15. März, ab 19 Uhr zu einem interaktiven Abendgottesdienst ein. Dieses Mal steht das Thema Liebe im Mittelpunkt. "Es soll wieder provokant sein", kündigt Martsch-Grunau an, der sich selbst in sozialen Netzwerken "Elektropastor" nennt. Auf dem Plakat zur Ankündigung ist zum Beispiel ein Jesus zu sehen, der auf seiner muskulösen Brust ein Tattoo trägt.



Der befreundete Barkeeper wird wieder zum Einsatz kommen und diesmal zwei besondere Bowlen anmischen. "Wenn der das macht, wird das einfach toll. Zum Beispiel gibt es Ginger Ale-Mango-Limette", verrät Martsch-Grunau. Und auch mit Licht hat sein Team experimentiert. "Ich glaube das wird viele beeindrucken. Sie werdne die Kirche ganz anders sehen als sonst." Die Taufkapelle wird durch eine Lichtinstallation stimmungsvoll in Szene gesetzt, Scheinwerfer projizieren das Bild der bunten Fenster ins Innere. "Das ist einfach toll", schwärmt der Pastor. Die ganz besondere Atmosphäre soll dazu einladen in dem Raum inne zu halten, zu beten oder zu meditieren.

Es soll auch dieses Mal wieder die Gelegenheit dazu geben, in das Thema meditativ und interaktiv „hineinzusteigen“. An einzelnen Stationen wird den Gästen Gelegenheit gegeben, sich auch kritischen Fragen zu stellen, wenn sie Lust dazu haben. Was tust du für Gottes Liebe? Und wo hört sie auf? "Wir hoffen, dass das etwas mit den Menschen macht. Das Thema Glauben bespricht man nicht mit Kollegen in der Kaffeepause", findet der Pastor. Der Eintritt ist kostenlos, es wird um eine Spende für die Notfallseelsorge gebeten.