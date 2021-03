Geparktes Auto und Zaun in Brinkum gerammt +++ Einbrecher scheitern in Wildeshausen

Jeden Tag erreichen uns zahlreiche Meldungen von Polizei und Feuerwehr. An dieser Stelle halten wir Sie auf dem Laufenden, was in Delmenhorst, Stuhr und im Landkreis Oldenburg passiert.

Jörn Martens

Delmenhorst. Unfälle, Gewalttaten, Brände: Jeden Tag erreichen unsere Redaktion zahlreiche Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus der Region. An dieser Stelle halten wir Sie auf dem Laufenden, was Delmenhorst, Stuhr und im Landkreis Oldenburg passiert. Sie finden hier insbesondere Meldungen zu kleineren Delikten. Große Vergehen werden von uns gesondert als Artikel aufgearbeitet und sind auf der Startseite oder in den Ortsportalen zu finden.