Delmenhorst. Stürmischen Applaus gab es im Kleinen Haus für die Frauenpower von „Sekt and the City“. Die drei Künstlerinnen begeisterten mit ihrem Musikcomedy-Programm.

Drei Frauen Mitte/Ende 40 sitzen zusammen, ein Glas Sekt in der Hand, und klönen was das Zeug hält. Die Royals, der Fluch der Schwerkraft, die gute alte Zeit, der immer schwerer zu überlistende Alterungsprozess, und natürlich die Liebe, die Sehnsucht nach dem Richtigen: An Themen mangelt es den drei Freundinnen Lena, Kati und Heike nicht, um mehr als nur ein Glas Sekt lang zu tratschen, zu lamentieren und sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Das Schöne daran: Sie lassen ein begeistert zuschauendes Publikum daran teilhaben.

Männer klar in der Minderheit

So geschehen am Sonntagabend vor rund 370 Zuschauern im Kleinen Haus. „Sekt and the City“ nennt sich das Trio, das mit zwei Stunden Musikcomedy das weit überwiegend weibliche Publikum von der ersten Minute an mitriss und am Ende stürmisch gefeiert wurde. Die männliche Minderheit im Saal musste aber keine Sorge haben, von den klatschfreudigen Protagonistinnen allzu sehr als Futter für Lästereien herangezogen zu werden, da hielt sich alles noch in Grenzen.

Vorbild „Sex and the City“

Von der Kult-Fernsehserie „Sex and the City“, die unübersehbar für die Programme des beinahe gleichnamigen Trios Meike Gottschalk, Ariane Baumgartner und Helena Marion Scholz Pate stand, ist man um einiges Schärferes gewohnt. Im Kleinen Haus ernteten die flotten Freundinnen schon Lachsalven, wenn etwa Lena zur Melodie von „Nessun Dorma“ vor sich hin singt: „Ich sitz‘ hier und denk ans Shoppen, möcht so gern mal wieder...“ und die beiden anderen sie gerade noch rechtzeitig am Weitersingen hindern.

Auch so manche in Sektlaune abgesonderte Weisheit klingt recht banal. So lamentiert die ständig in den Dating-Apps nach dem Zukünftigen fahndende und sich wie ABBAs Agnetha stylende Heike: „Ich komme mir vor wie das letzte Stück der Pizza: Alle wollen mich, aber keiner traut sich.“

Aus „YMCA“ wird „FRAU“

Und dennoch: Die Zuschauer fühlten sich unüberhörbar bestens unterhalten. Die Chemie zwischen den drei Künstlerinnen passt hervorragend, und ihr Programm „Frisch geföhnt und flachgelegt“ – der perlend-spritzige Mädelsabend spielt sich in Lenas Friseursalon ab – traf punktgenau den Nerv des Publikums. Die Show ist dazu gespickt mit bekannten und mit eigenen Texten versehenen Songs wie „Proud Mary“, „How Deep Is Your Love“ oder „Born To Be Alive“, und als Stimmungshöhepunkt zum Schluss „YMCA“, umgedichtet zu „FRAU“. Stößchen!