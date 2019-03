Delmenhorst. Eine betrunkene Delmenhorsterin hat am Montagnachmittag mit ihrem Auto erst Schaden verursacht und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Die Polizei Delmenhorst sucht die Zeugin einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, 11. März, gegen 14.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Seestraße ereignet hat. Die Zeugin beobachtete die Fahrerin eines Mercedes, die auf dem Parkplatz mit einem geparkten BMW zusammenstieß und sich im Anschluss mit ihrem Auto vom Unfallort entfernte. Die Zeugin machte den Eigentümer auf den Unfall aufmerksam. Allerdings vergaß der Mann, die Zeugin nach ihren Personalien zu fragen. Die Fahrerin des Mercedes konnte aufgrund der genauen Beschreibung der Zeugin im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Der entstandene Schaden am BMW wurde auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

Flüchtige betrunken

Die Beamten der Polizei Delmenhorst stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Fahrerin vom Mercedes, eine 55-Jährige aus Delmenhorst, nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Gegen die Unfallverursacherin wurden Strafverfahren eingeleitet. Ihr musste Blut abgenommen werden, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Zeugin wird gebeten, sich unter (04221) 155 90 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.