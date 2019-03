Delmenhorst. Die wöchentliche Kolumne „Papazeit“ beleuchtet als Teil der Serie „Familien-Leben“, wie dk-Redakteur Thomas Breuer (51) die Zeit mit seinem inzwischen fünfjährigen Sohn Leon Bosse erlebt. Im ersten Teil geht es um den ersten Besuch in einer Grundschule und was er im Vater auslöst.

Noch kein Schulkind, aber auf dem Weg dorthin: Gestern haben wir unseren Sohn Leon Bosse in seiner künftigen Grundschule vorgestellt. Erst ab dem Sommer kommenden Jahres wird er – mit dann sechseinhalb Jahren – fürs Leben lernen, doch schon jetzt beschäftigt ihn intensiv, was dort auf ihn zukommen mag. Und uns als Eltern natürlich auch.



Mir selber geht vor allem durch den Kopf, dass die Einschulung der zweite große Einschnitt in seinem Leben sein wird. Nach dem Kindergarten nun die nächste Station. Wie sagten schon die Großeltern: „Kinder, wo ist bloß die Zeit geblieben?“

Eine Antwort auf diese Frage habe ich nicht, stattdessen mitunter ein großes Fragezeichen im Kopf: Bin ich gut genug als Papa? Habe ich ausreichend Zeit für den Kleinen?

Bedauern über die Berufstätigkeit

Zweifel scheinen angebracht, weil Leon manchmal sagt: „Schade, Papa, dass Du so wenig Zeit hast.“ Was mich etwas traurig macht. Andererseits haben wir viele tolle Erlebnisse als Familie jenseits des Jahresurlaubs: etwa erste Fußballturniere, ein Ausflug in den Wald und abendliche Kartenspiele.

Mehr geht immer, doch letztlich steckt jeder in seiner Rolle, die zum familiären Gelingen beiträgt. Wären wir 24 Stunden am Tag zusammen, würde uns das tatsächlich erfüllen?

Wie so oft im Leben kommt es auf die richtige Mischung aus Distanz und Nähe an. Vorfreude muss sich einstellen können, eine Trennung über Stunden ausgehalten werden.

Trotzdem gut, dass es bis zum Schulbeginn noch dauert. So viel Freiraum wie jetzt genießt Leon wahrscheinlich nie wieder.