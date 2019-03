Delmenhorst. Wo bisher Hörgeräte Schabronath an der Bahnhofstraße in Delmenhorst beriet, eröffnet Ende März ein Amplifon-Fachgeschäft.

Zweites Geschäft in Delmenhorst bleibt auch

Der nach eigenen Angaben weltgrößte Hörakustiker fügt seinen über 500 Fachgeschäften bundesweit ab Samstag, 27. März, ein weiteres an der Bahnhofstraße 10 in Delmenhorst hinzu. Nur eine Woche vorher eröffnet Amplifon auch in Twistringen an der Bahnhofstraße 4 neu. Beide Fachgeschäfte hat zuvor Hörgeräte Schabronath betrieben, dessen Inhaber aus Altersgründen aufhört.

Wie bisher bereits im Amplifon-Fachgeschäft an der Cramerstraße 24, das laut Pressesprecherin Julia Petz definitiv erhalten bleiben soll, will der Hörakustiker mit italienischen Wurzeln Lösungen für Menschen mit Hörminderung anbieten. "Mit den zwei Geschäften wollen wir den Delmenhorster Kunden die bestmögliche Rundumversorgung gewährleisten", sagt Petz. Neben kostenlosen Hörtests und Hörsystem-Checks, Infos über neuartige Hörsysteme und Hörtrainingsprogramme liegt der Schwerpunkt auf Verkauf und Wartung von Hörsystemen.

Fließender Übergang bei Hörakustiker

Dabei soll auch für Kunden des Meisterbetriebs Hörgeräte Schabronath ein fließender Übergang und eine gute weitere Betreuung gewährleistet werden, kündigt ein Schild an der Tür an. Zum Auftakt serviert Amplifon am 27. März ab 10 Uhr Kunden und Interessierten im Geschäft an der Bahnhofstraße 10 Kaffee und Kuchen. Geöffnet ist jeweils montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr.