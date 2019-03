Viele Erfolge, viele Baustellen in Delmenhorst

Delmenhorst. Der Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderungs GmbH (dwfg) gibt nach gut vier Jahren aus gesundheitlichen Gründen zum 1. April seinen Posten auf. dk-Redaktionsleiter Michael Korn kommentiert diese für Delmenhorst bedeutende Personalie.

Der krankheitsbedingte Rücktritt von Axel Langnau als Delmenhorster Chef-Wirtschaftsförderer lenkt den Blick auf die Bilanz der städtischen Gewerbe- und Marketing-Politik der vergangenen Jahre. Denn viele Rahmenbedingungen für die Betriebe vor Ort, für Imagepflege, Veranstaltungen sowie die Entwicklung von Bauland und Immobilien sind eng verknüpft mit dem Namen Langnau.

Hans Dampf

Als „Hans Dampf in allen Gassen“ hat sich der Geschäftsführer der dwfg um vieles (zu vieles?) selbst gekümmert. Stets erhielt er verdientermaßen öffentlich von allen Seiten großes Lob für seine Arbeit zum Wohle der Stadt und zum Wohle der Unternehmen – sei es beim Wirtschaftsempfang, in Ratssitzungen oder direkt von Unternehmern. Beispiele gibt es reichlich: Unterstützung von Firmen bei Förderanträgen und zahlreichen anderen bürokratischen Fragestellungen, Stärkung der Wirtschaftskontakte durch das regelmäßige, stark gefragte Unternehmerfrühstück, Ansiedlungserfolge vor allem in der jüngsten Vergangenheit, Neuausrichtung des Stadtfestes, Akquise neuer City-Veranstaltungen und einiges mehr.

Auch ausbleibende Erfolge

Bei so viel Anerkennung und bei so viel nachhaltigem Wirken in der Öffentlichkeit ist es beinahe unvermeidbar, dass es auch ausbleibende Erfolge in der Ägide Langnaus gibt, deren Ursachen oftmals an unzulänglichen ratspolitischen Weichenstellungen liegen: Bei der Verfügbarkeit von Bauland – sowohl fürs Wohnen als auch fürs Gewerbe – hinkt die Stadt deutlich ihren kleineren Nachbargemeinden hinterher und droht den Anschluss zu verlieren. Verloren hat die Stadt nachweislich: Nämlich Einwohner und Betriebe, die vor allem in Ganderkesee ihre maßgeschneiderten Bauwünsche erfüllen können. In der Innenstadt leidet die Wirtschaft unter einem viel zu hohen Leerstand, vor allem durch die bislang gescheiterte Wiedernutzung der Hertie-Ruine. Und im Standortmarketing erscheint trotz professioneller Hilfe von außerhalb weiterhin Luft nach oben.

Verstimmungen spürbar

Diese negativen Begleitumstände in der tatsächlichen WirtschaftsFÖRDERUNG sollen zuletzt auch zu Verstimmungen zwischen dem Förderverein und der von ihm mitfinanzierten Wirtschaftsförderung geführt haben. Eine Aufarbeitung steht aus. Dies wird jetzt eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger Langnaus zu leisten haben, der einen zwar gut bestellten Posten übernimmt – mit allerdings vielen Baustellen!