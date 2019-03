Delmenhorst. Der Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Axel Langnau, möchte zum 1. April von seinen Aufgaben entbunden werden. Es werden gesundheitliche Gründe angegeben.

Der Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg), Axel Langnau, hat in einem persönlichen Gespräch mit Oberbürgermeister Axel Jahnz darum gebeten, aus gesundheitlichen Gründen zum 1. April von seinen Aufgaben entbunden zu werden. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) werde Langnaus Bitte durch eine entsprechende Vorlage an den Aufsichtsrat nachkommen.