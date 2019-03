Delmenhorst. Der Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Axel Langnau, möchte zum 1. April von seinen Aufgaben entbunden werden. Es werden gesundheitliche Gründe angegeben.

Der Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg), Axel Langnau, hat in einem persönlichen Gespräch mit Oberbürgermeister Axel Jahnz darum gebeten, aus gesundheitlichen Gründen zum 1. April von seinen Aufgaben entbunden zu werden. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) werde Langnaus Bitte durch eine entsprechende Vorlage an den Aufsichtsrat nachkommen.

Langnau: Habe mir Entscheidung nicht leicht gemacht

Zu seinem Ausscheiden bei der dwfg hat sich Axel Langnau mittlerweile selbst geäußert. Die Entscheidung habe er sich nicht leicht gemacht, schreibt Langnau in einer Mitteilung. "Wir haben mit der dwfg viel für Delmenhorst auf den Weg gebracht. Gerade im Bereich der Wirtschaftsförderung konnten wir zuletzt mit zahlreichen Neuansiedlungen gute Ergebnisse erzielen – das geht nur mit einem tollen Team." Er sei sich sicher, dass die dwfg "diesen erfolgreichen Weg" auch in Zukunft weitergehen werde.

Weiter äußert sich Langnau zu seinem persönlichen Zustand: Er habe zuletzt körperlich gemerkt, "dass meine Gesundheit und besonders die Familie an erster Stelle stehen." Daher habe er Oberbürgermeister Axel Jahnz über seinen Wunsch informiert, zum 1. April aus der Gesellschaft auszuscheiden. Anschließend wolle er seinen Dienst innerhalb der Stadtverwaltung fortsetzen. Langnau ist derzeit als Wirtschaftsfachbereichsleiter bei der Stadt aufgeführt. "Ich bin dankbar, dass Herr Jahnz meinem Wunsch mit einer Vorlage an den Aufsichtsrat nachkommen wird."

Langnau äußerte seinen Dank an sein Team, "das immer hinter mir und meiner ‚Idee‘ von Wirtschaftsförderung gestanden hat sowie allen, mit denen ich in den vergangenen Jahren konstruktiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten durfte.“

Schwierige Suche nach einer Nachfolge

In einer ersten Stellungnahme äußerte sich Hans-Ulrich Salmen, Vorsitzender des Fördervereins der Örtlichen Wirtschaft, mit Bedauern über die Entwicklung an der Spitze der dwfg. "Dass die gesundheitlichen Probleme so gravierend sind, dass sie nun zum Ausscheiden bei der Wirtschaftsförderung führen, wusste ich nicht." Für Salmen muss nun der Aufsichtsrat schnellstmöglich zusammenkommen, um über eine Nachfolge zu beraten. "Es wird aber sehr schwer werden, einen adäquaten Nachfolger zu finden." In dieser personellen Veränderung läge aber auch eine Chance "für eine Optimierung, einen Neuanfang oder eine andere Ausrichtung der dwfg".

Aushängeschilder für die Stadt geschaffen

Die dwfg-Aufsichtsratsvorsitzende Bettina Oestermann, gleichzeitig Fraktionschefin der SPD, hat die Nachricht vom Ausscheiden Langnaus nach eigenen Worten überrascht, "zuversichtlich bin ich aber trotzdem." Schon seit der Zeit der Erkrankung Langnaus habe sie mit seinem Stellvertreter, dem Prokuristen Eduard Ruppel, in gutem Kontakt gestanden. Sie dringt nun darauf, eine Interimslösung zu finden. "Das wird uns gelingen, da bin ich zuversichtlich", so Oestermann. Sie erkennt als Leistung Langnaus an, die Imagearbeit für die Stadt im Zuge des Stadtmarketingkonzepts als Teil der Wirtschaftsförderung etabliert zu haben. Events wie Graf Gerds Stadtgetümmel oder das Stadtfest seien zu Aushängeschildern der Stadt geworden.

Kristof Ogonovski, Fraktionschef der CDU, bezeichnet den Abschied Langnaus als Verlust für die Stadt. "Axel Langnau hat über viele Jahre gute Arbeit geleistet. Ich denke dabei nicht nur an die vielen Events wie Stadtfest, Graf Gerds Stadtgetümmel oder die Bierbörse, sondern auch an Ansiedlungen von Wirtschaftsunternehmen. Die laufen sicher etwas geräuschloser ab, als die großen Feste. Aber auch hier hat Langnau etwas vorzuweisen." Eine Wiederbesetzung der Stelle sollte aus Sicht der CDU zügig erfolgen.

Kaufleute hoffen künftig auf bessere Zusammenarbeit

Für Kreishandwerksmeisterin Britta Franke reißt das Ausscheiden von Axel Langnau eine große Lücke, die nur schwer zu füllen sein wird. "Für das Handwerk war er ein wichtiger Ansprechpartner, hatte immer ein offenes Ohr für unsere Belange." Kreishandwerksgeschäftsführer Carsten Bleckwenn nennt die dwfg "einen guten Mittler" zu Zuschüssen oder Fördergeldern für Unternehmen, setzt seine Hoffnung aber in die verbliebenen Mitarbeiter der dwfg.

Ebenfalls überrascht zeigt sich Kaufleutesprecher Christian Wüstner. Er wünscht Langnau eine baldige Genesung, sagt aber auch, dass er sich Verbesserungen im Zusammenspiel mit den City-Kaufleuten erhofft. "Wenn es darum geht, den Handel bei der Organisation von Innenstadtfesten zu unterstützen, läge hier ein Verbesserungspotenzial." Diese Kritik der Kaufmannschaft ist nicht neu. Insofern ist Wüstner auf die Nachfolge Langnaus gespannt.

Gute Netzwerke und viele persönliche Kontakte

Dass Axel Langnau als oberster Wirtschaftsförderer Spuren hinterlassen hat, davon ist FDP-Fraktionschef Murat Kalmis überzeugt. Langnau habe in den vergangenen Jahren "hervorragende Arbeit" geleistet. Sein größer Wert habe darin bestanden, über viele persönliche Kontakte und gute Netzwerke zu verfügen. "Langnaus Arbeit hat die gesamte Stadt weitergebracht", sagt er in Bezug auf die neuesten Gewerbeansiedlungen im GUT Langenwisch.

Marketing verstanden

Auch Peter Stemmler, Fraktionschef der UAD, lobt Langnau. "Er hat mit den Events, die er auf die Beine gestellt hat, Leben in die Stadt gebracht", sagt Stemmler. Langnau sei einer, der Stadtmarketing verstanden habe.

Edith Belz (Die Linke) zeigt sich überrascht von der Personalie. Eine schnelle Wiederbesetzung der Stelle sei wichtig, sagt sie. "Da unsere Fraktion nicht im Aufsichtsrat der dwfg vertreten ist, hat es aber wenig Berührungspunkte mit Langnau gegeben."

Für Marianne Huismann, Chefin der Fraktion der Grünen, ist der Abgang von Langnau ein Verlust. "Wir waren mit ihm als Person und mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Er ist auch zu uns in die Fraktion gekommen, wenn wir um Informationen gebeten haben."

Eine kritische Stimme hingegen kommt von Eva Sassen, Vorsitzende der Fraktion Bürgerforum/Freie Wähler/ Unger. Feste in der Stadt habe Langnau zwar vorangebracht. Gegenüber "innovativen Ideen" in Sachen Wirtschaftsförderung habe er ihrer Meinung nach kein offenes Ohr bewiesen. Sie meint weiter, vieles habe zu sehr an der Person Axel Langnau gehangen. "Das ist wenig professionell und reicht uns nicht. Mehr Management-Know-How, mehr Transparenz und mehr Verantwortung für die Mitarbeiter, das hätten wir uns gewünscht." An diesen Punkten könnte ein Nachfolger ansetzen.

Mehr Informationen folgen.