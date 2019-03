Delmenhorst. "Schülerstreiks fürs Klima" sind auch in Delmenhorst möglich. Schulleiter sehen die Sache – mit Abstrichen – positiv.

Die jugendliche Schwedin Greta Thunberg hat mit ihren "Schülerstreiks fürs Klima" eine weltweite Bewegung ausgelöst. Und die könnte auch in Delmenhorst ankommen. "Es gibt bereits Überlegungen", sagt Wolf Tiedge. Er ist 15 und Vorsitzender des Delmenhorster Stadtschülerrates. In der Schülervereinigung habe es Gespräche gegeben – allerdings wurden die bisher noch von sehr viel lokaleren Streitpunkten überlagert, wie der Diskussion um den Schulentwicklungsplan der Stadt. Der habe für einen massiven Papierberg für die Schülervertreter gesorgt. Aber Greta Thunbergs Bewegung ist auch ein Thema. Aber: "Wenn es zu einem von uns organisierten Schülerstreik kommen sollte, wollen wir, dass er interschulisch ist, mit allen Delmenhorster Schulen", sagt Tiedge.

Nächster Termin von "Fridays for Future" ist bald

Dabei ist der nächste mögliche Termin nah. Die deutsche Schüler-Bewegung "Fridays for Future" hat für den kommenden Freitag, 15. März, Streiks angekündigt. Diese Bewegung will unter anderem zeigen, "dass alte Menschen nicht einfach Entscheidungen über unsere Köpfe hinweg treffen können." Eine erste größere Veranstaltung hatte es schon Mitte Februar gegeben. Der Termin könnte auch in Delmenhorst wirken. Tiedge: "Ich bin überzeugt, dass einzelne Schüler sich separat organisieren."

"Happening ist nicht mehr politisch"

Einzelne Schulleiter sehen diese Möglichkeit mit ihren Vor- und Nachteilen. Stefan Nolting, Schulleiter des Willms-Gymnasiums hält ein gesellschaftliches Engagement der Schüler für das Klima für absolut lobenswert. "Unsere Generation hat in dem Thema vollends versagt", sagt er. Man versuche, Schülern politisches Bewusstsein beizubringen, deshalb verdiene eine nachhaltige Beschäftigung mit aktuellen Problemen maximale Unterstützung. Aber er sagt auch: "Politisches Bewusstsein hört nicht um 13.15 Uhr auf." Er stellt infrage, ob Demonstrationen notwendigerweise in der Schulzeit, oder auch beispielsweise von 13 bis 16 Uhr stattfinden können. Und er erwartet, dass die Schüler sich tatsächlich mit den Themen des Klimaschutzes auseinandersetzen. "Wenn das eher in ein Happening mündet, dann ist es nicht mehr politisch."

Manche Schüler benötigen den Unterricht

"Großartig" findet Cordula Fitsch-Saucke, Schulleiterin des Max-Planck-Gymnasiums, ein Einstehen von Schülern für das Klima. Dass die Schwedin eine solche Bewegung ausgelöst hat, verdiene Hochachtung. In ihren Reden fänden sich Aussagen, "die bemerkenswert sind und mich enorm beeindruckt haben." Aber auch sie sagt: "Demonstrationen sind auch dann wirksam, wenn sie nach 13 Uhr stattfinden. Ob Proteste zwingend in der Schulzeit stattfinden müssen, weil sie sonst ihre Wirksamkeit verlieren, das würde ich nicht unterschreiben." Manche Schüler würden den Unterricht benötigen, zudem ginge eine geregelte Unterrichtskultur verloren, wenn die Proteste notwendigerweise Streiks wären – also in den Schulbetrieb fallen. Die Schulleiter der Realschule Delmenhorst und der IGS waren Ende der vergangenen Woche nicht telefonisch zu erreichen.