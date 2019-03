Delmenhorst Mit ihrem eigentlichen Studienwunsch hat Finya Röhrles derzeitiges Freiwilliges Soziales Jahr eigentlich nichts zu tun: Studieren will sie Architektur – ihr FSJ machte sie jedoch beim Max-Planck-Gymnasium in Kooperation mit dem TV Jahn Delmenhorst und kann so Schule und Sport miteinander verbinden.

„Vor dem Studium wollte ich noch richtige Arbeit kennenlernen“, erzählt die 19-Jährige Finya Röhrle. Ihre Zeit am Maxe und dem TV Jahn endet mit dem laufenden Schuljahr. Nun ist die Hälfte ihrer Zeit schon vorbei, und sie sei schon selbstständiger und selbstbewusster geworden.

Vier Stunden morgens am Maxe

Finyas Arbeitsalltag sieht so aus, dass sie morgens vier Stunden am Max-Planck-Gymnasium ist. Dort helfe sie den Sportlehrern beim Unterricht der fünften bis elften Klassen. Nachmittags beim TV Jahn helfe sie momentan beim Tischtennis aus und mache dort das Aufwärmtraining. Nachdem sie zu Beginn ihres Jahres einen Übungsleiterschein gemacht hat, betreue sie nun die fünf- und sechsjährigen Fußballer. „Dabei lerne ich die organisatorische Seite kennen, suche Turniere oder habe Kontakt mit den Eltern“, erklärt Finya. Ein weiterer Aspekt ihres FSJs sei die Büroarbeit in der Geschäftsstelle des Sportvereins.

Lange Mittagspause

Finya hat nicht am Maxe Abitur gemacht. Sie kommt aus Bremen und lebt an der Grenze zu Delmenhorst. Deshalb sei der Weg auch nicht so schlimm. Schulleiterin Cordula Fitsch-Saucke fügt hinzu, dass man sich der langen Mittagspause zwischen der Arbeit in der Schule und der im Verein bewusst sein sollte. Weiterhin sollten ihrer Meinung nach mögliche FSJler hohe Motivation und Zuverlässigkeit mitbringen. Sie sollten die Schule unterstützen wollen und keine Angst vor Kommunikation haben. „Der FSJler erlebt einen Rollenwechsel vom Schüler zur Hilfskraft“, so Fitsch-Saucke.

FSJ als „Win-Win-Situation“

Marco Castiglione ist Lehrer für Mathematik und Politik am Max-Planck-Gymnasium und als Fußball-Abteilungsleiter beim TV Jahn. Somit ist er das Bindeglied zwischen Schule und Sportverein. Er ist vollen Lobes für Finya und empfindet das FSJ als eine „Win-Win-Situation“. Der FSJler lerne Verantwortung und Selbstständigkeit, und Schule und Sportverein bekommen eine große Unterstützung. Finya fügt hinzu: „Man muss die Motivation haben, aber wenn meine kleinen Fußballer einen Pokal gewinnen und sich freuen, sieht man, dass sich die Arbeit lohnt.“