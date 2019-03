Delmenhorst. Irre Wendungen und hohes Tempo hat die neue Komödie des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst zu bieten. Das NTD-Ensemble löste bei der Premiere von „Geld verdarvt den Charakter“ Begeisterung aus.

Es ist eine Binsenweisheit: Geld verdirbt den Charakter. Ein ganzer Aktenkoffer voller Geldscheine gibt zugleich eine gute Quelle für eine aberwitzige Komödienhandlung her. Das beweist das Ensemble des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst (NTD) mit seinem aktuellen plattdeutschen Stück „Geld verdarvt den Charakter“. Wieder unternimmt das NTD einen Generalangriff auf das Zwerchfell. Mit Erfolg: Bei der Premierenvorstellung am Samstagabend amüsierten sich rund 360 Zuschauer im Kleinen Haus hörbar köstlich, am Ende spendeten sie den Schauspielern und dem Team hinter der Bühne um Regisseur Dirk Wieting frenetischen Beifall. Nach „Tiet to leven“ und „Twee unschüllige Engels“ ist „Geld verdarvt den Charakter“ die dritte und abschließende Produktion des NTD in dieser Spielzeit.

Von wegen braver Buchhalter

Was das liebe Geld doch mit einem sonst so braven Buchhalter anrichten kann. Ausgerechnet an seinem Geburtstag verwechselt Henry Pemöller (Heiko Petershagen) in der S-Bahn seinen Aktenkoffer mit dem eines Fremden. Es haut ihn glatt um, was er darin findet: eine Million Euro in gebündelten Geldscheinen. Das gehört ins Fundbüro, immerhin gibt es dann einen stattlichen Finderlohn, mag der anständige Bürger denken. Doch in Henry Pemöller erwacht die kriminelle Energie zum Leben: Er behält das Geld und will mit Ehefrau Anne (Doris Ostermann) ein neues Leben in Barcelona anfangen.

Ein Problem jagt das nächste

Die ist davon alles andere als begeistert. Das ist aber noch das geringste Problem. Denn Schritt für Schritt wird es immer turbulenter, ergibt sich eine Schwierigkeit nach der anderen. Erst als das befreundete Ehepaar Elli und Wikko Jansen (Gesa Schierenstedt und Markus Flügger) aufkreuzt, dann interessieren sich ausgerechnet zwei Kriminalbeamte (Heinrich Caspers und Claus Deters) für Henry. So richtig brenzlig wird es, als bekannt wird, dass der eigentliche Besitzer des Aktenkoffers mit der Millionensumme tot aus der Elbe gefischt wurde – mit zwei Schusslöchern im Hinterkopf und dem Henry gehörenden Aktenkoffer samt Papieren. Der vor tödlicher Gewalt also nicht zurückschreckende „Big Boss“, dem der Verlust von einer Million Euro so gar nicht schmeckt, hat es nun auf Henry abgesehen.

Viel Stoff für temporeiche Komödie

Kein Wunder, dass bei den Protagonisten die Nerven blank liegen – reichlich Material für eine temporeiche Komödie. Henry glaubt, die immer neuen Klippen zu umschiffen, indem er sich und die anderen als jemand anderes ausgibt. Aus Henry wird Freddy, aus Anne Hannelore, die Freunde werden zu Percy und Adelaide aus Australien und der erste Polizist als Henrys Bruder Johnny ausgegeben – die Verwirrungen nehmen kein Ende.

Überraschungen halten bis zum Schluss in Atem

Bis zur allerletzten Szene strotzt das Stück von Ray Cooney, das von Manfred Hinrichs ins Niederdeutsche übertragen worden ist, nur so vor amüsanten Überraschungen, Wendungen und Verwechslungen. Mehrfach gab es Szenenapplaus, etwa wenn Wikko alias Percy herrlich naiv seine Begriffsstutzigkeit an den Tag legt, um im nächsten Augenblick dem plötzlich reich gewordenen Freund Geldscheine abzuluchsen. Grandios vor allem geriet die Darstellung Annes, die sich angesichts des nach dem Millionenfund immer mehr ausbreitenden Chaos zunehmend in den Alkohol flüchtet, durch Doris Ostermann. Eine Betrunkene zu spielen, erfordert die richtige Dosierung und ein gutes Timing. Ostermann hat die Herausforderung mit Bravour gemeistert. So, wie das gesamte Ensemble mit seiner Spiellaune begeisterte.