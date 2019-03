Stuhr. In die Welt von Bonanza und den James Bond hat das Akkordeonorchester Die Bremer Stadtmusikanten ihre Gäste mitgenommen.

Evergreens der Filmmusik standen auf dem Programm am Samstagabend, 9. März, in der Gutsscheune Varrel. Das Akkordeonorchester "Die Bremer Stadtmusikanten" spielte dort unter anderem Titel aus "Sister Act", der Boxergeschichte "Rocky", "The Blues Brothers" oder "Mary Poppins".

Saal am Samstag nur halb voll

Gewürdigt wurde das Konzert zumindest am Samstagabend nur von einem halbvollen Saal – wobei am Sonntagnachmittag zum zweiten Termin mit mehr Gästen gerechnet wird. Dann gibt es auch Kaffee und Kuchen, also ein guter Sonntagsausflug. Die Gäste am Sonntag waren aber angetan und applaudierten kräftig.

Verkleidung zur Begleitung der Hits

Um die Musik noch etwas zu begleiten, wagten sich die Musiker auch in Verkleidungen: Damen mit bunten Hüten oder die strengen schwarzen Outfits der Blues Brothers.