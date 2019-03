Delmenhorst. Das Leben als Eltern ist anstrengend. Und wunderschön, finden unsere Redakteure Kai Hasse und Sascha Sebastian Rühl.

Kai Hasse, 44 Jahre alt, hat mit seiner Frau zwei Söhne im Alter von gut dreieinhalb und fast eins. Sascha Sebastian Rühl ist 31 und seit zwei Monaten Vater einer Tochter. Das Interview führte unsere Mitarbeiterin Birgit Stamerjohanns, 43, Mutter eines neunjährigen Sohnes.







dk: Kann man sich als Mann eigentlich auf die neue Rolle als Vater vorbereiten? Habt ihr das versucht?

Kai Hasse: Ich habe tatsächlich ein Buch gelesen genau zu dem Thema: "Mann und Vater sein" von Jesper Juul, meine Frau hatte es mir geschenkt. Und ich hatte zwei Erkenntnisse. Erstens: Du darfst das Baby nicht behandeln wie dein erstes Kind, sondern wie dein zweites. Denn das erste Kind ist die Beziehung zu deiner Frau, und diese Beziehung musst Du genauso achten. Die zweite Erkenntnis: Als Vater hat man eher die Rolle einer Drohne, weil man versucht, die Beziehung von Frau und Kind zu unterstützen und Stress zu mindern. Deren Beziehung ist durch die Schwangerschaft und das Stillen natürlich enger.

Sascha Sebastian Rühl: Ich habe ein „Schwangerschaftsbuch für Väter“ von meiner Frau bekommen. Das hat mir Tipps gegeben, worauf ich in der Schwangerschaft Rücksicht nehmen sollte. Auf Stimmungsschwankungen zum Beispiel oder auf die Tatsache, dass das Leben mit wachsendem Bauch immer beschwerlicher wird, weil man ja auch mehr Gewicht mit sich herumträgt. Dass die Klamotten nicht mehr passen, dass man kaum noch Auswahl hat, was man Essen darf. Im Familienzimmer nach der Geburt zeigte sich dann überraschend, dass ich ein guter Vater bin.





Ich persönlich habe während der Schwangerschaft vor allem an die Geburt gedacht, mir über das Danach aber viel zu wenig Gedanken gemacht. Dabei wird das Leben nach der Geburt doch komplett anders, oder?

Rühl: Für mich hat sich natürlich weniger geändert als für meine Frau. Ich bekomme nachts oft gar nicht mit, wenn sie stillt. Natürlich schlafe ich auch mal weniger, aber das ist ja kein Vergleich zu dem, was sie jede Nacht leistet. Und das Leben wird ruhiger. Wenn ich mir am Wochenende vornehme, vor die Tür zu gehen und einfach nur einen Spaziergang zu machen, dann ist das schon viel. Weil man einfach weniger schafft mit Baby. Meine Tochter braucht gerade zu fast jeder Zeit Körperkontakt, um sich geborgen zu fühlen. Dieses Nicht-Schaffen, wenn sie einfach in meinem Arm liegt und schläft, genieße ich in vollen Zügen.

Habt ihr vor der Geburt Aufgaben verteilt? Müsst ihr jetzt mehr im Haushalt helfen?

Rühl: Ich hatte schon vorher einige feste Aufgaben zu Hause, die ich mal mehr, mal weniger erfüllt habe. Ich habe mir auch erst einmal drei Wochen Urlaub genommen, um mich an die neue Rolle zu gewöhnen. Da meine Frau einen Kaiserschnitt hatte, musste ich am Anfang alles machen – Wäsche waschen, kochen, einkaufen. Und natürlich auch unsere Tochter wickeln. Das ist jetzt wieder weniger geworden, aber ich versuche schon, zu unterstützen. Jetzt, während ich arbeite, ist es mir wichtig, dass mir meine Frau immer Fotos von schönen Momenten meiner Tochter schickt – weil ich Angst habe, zu viel zu verpassen. Ich glaube, Väter sollten öfter fragen, wo sie helfen können.

Hasse: Bei uns läuft das eher auf Zuruf. Meine Frau ist derzeit noch zu Hause und hat eher den Überblick, was ansteht. Ich helfe dann - so gut es geht. Mit dem zweiten Kind bekommt das allerdings eine neue Dimension. Der Kleine ist natürlich sehr auf seine Mutter fixiert, daher kümmere ich mich viel um den Großen und versuche, sein Helfer zu sein. Indem ich mit ihm spiele, über den Tag spreche, ihn ins Bett bringe. Auch das ist Arbeit. Was Frauen in der Erziehung leisten, ist Arbeit – und zwar eine rentenwürdige!

Rühl: …Wer das bestreitet, ist ein Mann – und lebt in einem alten Rollenbild, in dem die Erwerbstätigkeit seine einzige Pflicht ist. Birgit, du wirst bestätigen können, dass man mit Kind auch lernt, die Zeit viel intensiver zu nutzen.

Definitiv. Gerade auch, wenn es darum geht, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Aber das bedeutet auch eine ständige Organisation. Zeit für sich selbst, wie man sie noch vor dem Kind hatte, bleibt auf der Strecke.

Hasse: Das ist ja aber bei Männern nicht anders. Oft wird uns ja unterstellt, dass wir zur Arbeit gehen und dort die Füße hochlegen. Das ist nicht so. Und ich kümmere mich morgens oft ab sechs Uhr um die Kinder. Und wenn ich abends nach Hause komme, geht es dort mit dem Zu-Bett-Geh-Programm weiter. Ich bleibe oft nachts eine Stunde länger wach, weil ich diese Ruhe und Zeit für mich allein brauche.

Rühl: Das mache ich auch manchmal! Wenn ich von der Arbeit komme, möchte ich meiner Frau auch Freizeit ermöglichen, die sie am Tag mit dem Kind nicht hat. Sie ist ja allein durch das Stillen komplett fremdbestimmt. Da kann ich nicht nach Hause kommen und am Motorrad schrauben, sondern dann sollte ich mich natürlich um unsere Tochter kümmern. Aber wir sorgen beide dafür, dass wir auch Zeit alleine verbringen können.

Nehmt ihr eigentlich Elternzeit?

Rühl: Ich werde zwei Monate nehmen. Wir wollen eine Reise durch Europa machen. Vor einem Jahr waren wir einfach zwei Erwachsene in Las Vegas. Nun überlegen wir, ob wir den Maxi Cosy in ein Wohnmobil bekommen und wie viel Strecke man am Tag mit einem Baby wohl fahren kann. Ich wollte immer Vater werden und ich verpasse viel vom Alltag. Diese zwei Monate geben mir das irgendwie zurück und bringen uns Zeit als Familie ohne Gartenarbeit, Familienbesuche und Haushaltspflichten.

Hasse: Beim ersten Kind hatte ich insgesamt fünf Monate, beim zweiten vier Monate. Ich finde es auch wichtig, dass Männer ihre Kinder kennen lernen – und das tun sie in der Elternzeit. Wir haben keinen großen Urlaub gemacht, aber selbst eine Reise nach China ist nicht so fremdartig wie diese Reise, die man macht, wenn man zum ersten Mal ein Kind hat. Es ist wirklich eine wunderschöne Zeit. Und nervig. Kinder sind das anstrengendste und gleichzeitig das wunderbarste der Welt. Neulich stand der Große am Fenster und hat den Sonnenuntergang bewundert und gesagt, wie schön der aussieht. Ein Dreijähriger! Ab Windstärke Zehn fängt jeder an, an Gott zu glauben – und wenn ein Dreijähriger schwärmt, wie schön der Sonnenuntergang ist.





Und wie hat sich die Partnerschaft durch die Kinder verändert?

Hasse: Oberflächlich gesehen ist alles schwerer geworden, aber langfristig sind Kinder für eine Partnerschaft bereichernd und sinngebend. Auch wenn es mitunter echt anstrengend ist.

Rühl: Man arbeitet als Paar zusammen auf ein Ziel hin: dass es dem Kind gut geht. Man ist jetzt eben eine richtige Familie und wächst zusammen. Und das ist wirklich ganz toll.

Was sagen eigentlich eure Eltern dazu, dass ihr nun selbst Väter seid?

Hasse: Meine sind stolz….

Auf Dich? Auf Deine Kinder?

Hasse: Vielleicht auf mich, aber vor allem auch auf die beiden Jungs. Die freuen sich einfach. Und man selbst bekommt auch einen ganz anderen Blick auf die eigenen Eltern. Auf das, was sie früher geleistet haben, und wie sie das geschafft haben. Das war ja auch nicht immer einfach. Und das bewundere ich jetzt, wo ich eigene Kinder habe, umso mehr.

Rühl: Meine Eltern freuen sich sehr. Mein Vater hat damals, als ich unterwegs war, angefangen, Tagebuch zu schreiben. Darin hat er alles aufgeschrieben, was so passiert ist. Das habe ich von ihm bekommen und ich lese immer parallel, was er erlebt hat. Ich finde das schön, und ich habe auch selbst begonnen, Tagebuch zu schreiben. Wenn Zeit ist, schreibe ich auf, was ich so erlebe mit meiner Tochter, was sie gerade macht. Ich würde ihr das später gern als Erinnerung geben, vielleicht ja mit dem Tagebuch meines Vaters zusammen.