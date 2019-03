Delmenhorst. Am Hoyersgraben im Delmenhorster Stadtteil Heidkrug soll auf der einen Seite ein Neubaugebiet entstehen, auf der anderen Seite aber nicht. Offenkundig hat die Stadt unterschiedliche Naturwertigkeiten trotz gleicher Lage ausgemacht. Dazu ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

Diese Baulandpolitik in Delmenhorst verstehe noch jemand: Mal verhindern Kröten, Fledermäuse und geschützte Ringelblumen Wohnungsbau in naturnaher Umgebung, mal tun sie es nicht. Die Beispiele häufen sich – sehr zum Verdruss von Grundstückseigentümern, Bauwilligen und Naturschützern. Denn eine verlässliche Baulandstrategie ist mit dieser planerischen Willkürlichkeit kaum erkennbar. Für das künftige Neubaugebiet Langenwisch in Stickgras lässt die Stadt ein Biotop wegbaggern, während in Neuendeel Baulandwünsche abgebügelt werden wegen erhaltenswerter Feuchtwiesen. Und das, obwohl in vergleichbarer Lage auf der anderen Straßenseite vor Jahren ein Neubaugebiet bewilligt wurde! Ähnliches jetzt am Hoyersgraben: Diesseits hat die Stadt ein unantastbares Ökogebiet ausgemacht, jenseits lässt sie die – gleiche – Landschaft durch den Bau von Eigenheimen und Straße verschwinden.