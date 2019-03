Delmenhorst. Das fünfte Mal in vier Monaten haben Müllcontainer in Delmenhorst gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen der Brandstiftung.

In der Nacht von Samstag, 9. März, auf den folgenden Sonntag wurden der Polizei Delmenhorst im Stadtgebiet Delmenhorst zwei brennende Altpapiercontainer gemeldet. Die Brandorte lagen dabei in unmittelbarer Nähe. Am Sonntag, 10. März, um 0.36 Uhr, brannte ein Altpapiercontainer an der Breslauer Straße in der Nähe der Elbinger Straße. Knapp 20 Minuten später brannte dann ein Altpapiercontainer an der Cramerstraße in Höhe der Breslauer Straße.

Die brennenden Kunststoffcontainer wurden dabei zerstört und von der Feuerwehr Delmenhorst gelöscht. Die Schadenshöhen stehen noch nicht fest. Nun werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (04221) 1 55 91 15 zu melden.

Die brennenden Container sind bereits der fünfte Fall innerhalb von vier Monaten, bei dem Papiercontainer angezündet wurden – die letzten Fälle lagen aber bereits zweieinhalb Monate zurück: In der Nacht zum 22. Dezember, gingen zwei Rollcontainer in Flammen auf. Am 4. Dezember hatten Altpapiertonnen an der Stedinger Straße gebrannt. Davor gab es Fälle am 28. November an der Breslauer Straße und am Hasporter Damm sowie am 5. November am Hasporter Damm.