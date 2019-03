Oldenburg/Delmenhorst Einen Versicherungsbetrug mit recht teuren Autorädern hat ein 31 Jahre alter Mann aus Grasberg versucht – als die Polizei die Räder aber in der Delmenhorster Halle seines Cousins fand, flog der Schwindel auf.

Das Landgericht Oldenburg verurteilte den 31-Jährigen jetzt zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen à 50 Euro.

Die Tat wurde schon im Oktober 2016 begangen: Der Angeklagte hatte damals bei der Polizei in Delmenhorst den Diebstahl seiner Räder gemeldet, nachdem schon dieser aufgefallen war, dass am parkenden Wagen alle vier Räder abmontiert waren und das Auto selber mit Pflastersteinen aufgebockt wurde.

Diesmal voll geständig

Anders als noch in erster Instanz vor dem Amtsgericht Delmenhorst, wo über mehrere Prozesstage um den Fall gestritten wurde, zeigte sich der Angeklagte diesmal voll geständig. Vor allem dieses Geständnis wollte das Landgericht in Oldenburg honorieren und änderte die erstinstanzliche sechs Monate lange Bewährungsstrafe in jene Geldstrafe um, die seine Anwältin für ihn beantragt hatte.

Angeklagter verdient gut

Die Verteidigerin kam allerdings nicht durch mit ihrer Forderung, die Tagessatzhöhe auf 15 Euro festzulegen. 15 Euro – das ist ein in Oldenburg und Delmenhorst üblicher Tagessatz für Geringverdiener oder Sozialhilfeempfänger. Der Angeklagte hier aber ist Vollzeit angestellt, verdient 2500 Euro netto. Für Kredite für Eigenheim und Auto gab das Gericht – wie auch üblich – keinen Abschlag in der Tagessatzhöhe, wohl aber für die Tatsache, dass sich seine Ehefrau zurzeit um die kleinen Kinder kümmert und nichts verdient.

Zweites Verfahren droht dem Cousin

So wird es also teuer für den 31-Jährigen, der auch noch die Prozesskosten für die zweite Instanz und 3330 Euro zurückzuzahlen hat, die er nach dem Betrug von der Versicherung bekam – insgesamt deutlich über 10.000 Euro. Und es könnte noch ein zweites Verfahren in dieser Sache geben, diesmal für den Cousin wegen uneidlicher Falschaussage. Denn dieser Cousin – dem angeblich auch schon einmal von Dieben Räder vom Auto abmontiert wurden – hatte in der ersten Instanz noch behauptet, der Angeklagte hätte mit den gefundenen Rädern in der Halle nichts zu tun.