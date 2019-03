Delmenhorst. Die Rechtsprechung war im Laufe der Jahrhunderte großen Veränderungen unterworfen. Lange wetteiferten in Delmenhorst gräfliche und städtische Justiz miteinander.

Die Bestrafung und die Sühne begangenen Unrechts aufgrund erfolgter Verstöße gegen die festgesetzte Ordnung haben auch in Delmenhorst seit der Gründung im 14. Jahrhundert Gerichte wahrgenommen. Dabei bestand über lange Zeiträume eine Art „Zweigleisigkeit“, da sowohl der Graf als Landesherr als auch die immer mehr selbstständig werdende Stadt die Rechtsprechung ausübten.

In der Stadt galt Bremer Recht

Schon im städtischen Freiheitsbrief von 1371 ist zu lesen, dass die „Bürger alles rechtes unde vryheyt briken scolen, alze in der stad Bremen“, was konkret bedeutet, dass auch in der Delmestadt das Bremer Recht galt. Zunächst ließen die Grafen ihre Rechte durch Vögte wahrnehmen, von denen ein gewisser Toleke 1383 erwähnt worden ist. Und auch der Titel Richter ist schon früh gebräuchlich gewesen. So werden Hinrich von Schoenemoor 1442 und Hermann Grashorn 1468 als solche bezeichnet.

Zweimal pro Woche wurde Gericht gehalten

Zweimal wöchentlich, am Mittwoch und am Sonnabend, wurde auf einem Platz vor der Burg Gericht gehalten. Das eigentliche Verfahren kann dabei mit den heutigen Prozessen kaum noch verglichen werden. Die Verhandlung war öffentlich, ein sogenannter „Umstand“ wichtig, da der das Urteil zu bestätigen pflegte. Neben dem Richter saßen stets zwei „Kornoten“, die das Urteil zu finden hatten. Kläger und Beklagte bedienten sich Fürsprecher, die die jeweiligen Behauptungen durch Wort für Wort vorgesprochene Eide zu beschwören hatten.

Römisches Recht hielt Einzug

Ab 1577 aber änderte sich dieses aus dem altgermanischen Brauchtum stammende Verfahren grundlegend. Das römische Recht hielt seinen Einzug. Die Laienrichter mussten ihren Platz an juristisch vorgebildete Räte übergeben. In Delmenhorst konnte nur noch in Fällen wie „Unzucht, Fluchen, Messerstechen, Schlägerei und ähnlichem“ verhandelt werden. Schwerere Delikte wurden vor der oldenburgischen Regierung abgeurteilt.

Kompetenzstreit zwischen Stadt und Landesherr

Die Stadt Delmenhorst suchte aber fortwährend ihre Zuständigkeit gegenüber der herrschaftlichen Gerichtsbarkeit auszudehnen, sodass es immer wieder zum Streit kam. 1675 wurde dann vereinbart, dass „klare bürgerliche Sachen“ vor die Schranken des Stadtgerichtes gehörten.

„Peinliche Befragung“ mit Marterwerkzeugen

Die Beweisführung ist damals vollständig anders als heute abgelaufen, denn man hat sich dabei der Folter bedient. Diese „peinliche Befragung“ oder „Tortur“ ist ein überaus schmerzhaftes Verfahren gewesen. Man hatte dazu grässliche Marterwerkzeuge ersonnen. Man hantierte mit Streckbänken, spanischen Stiefeln mit eindrehbaren Schrauben oder mit gewaltigen Zangen, die man erhitzte und dann am Körper des Delinquenten ansetzte. Auf diese Weise konnte man fast immer ein Geständnis erreichen.

Folter noch 1711 angewandt

Noch 1711 hat Anna Elisabeth Moll, die man des Kindesmordes anklagte, derartige Torturen ertragen müssen. Zunächst wurden ihr die Instrumente gezeigt, was vier Reichstaler kostete. Dann wurde sie geschlagen, auch dafür musste sie vier Taler entrichten. Die Folterknechte haben für ihre Handlungen außerdem noch fünf Reichstaler erhalten. Nicht überliefert ist jedoch, was aus der Delinquentin geworden ist.