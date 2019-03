Delmenhorst Über ein kleines „Gemetzel“ entlang des Bahndamms nach Lemwerder haben sich nun Anwohner Deichhausens geärgert.

Zu Beginn des Monats sei es entlang der stillgelegten Strecke auf dem Abschnitt zwischen der Stedinger Landstraße beim „Perino“ in Neuendeel und An der Bahn in Deichhausen zu einem allzu radikalen Rückschnitt des Gehölzes entlang der alten Bahnlinie gekommen.

Empört von dem starken Rückschnitt waren etwa Hemmo und Ruth Kruse, die in Deichhausen nahe der Bahnlinie leben und die sich dort entwickelte Natur geschätzt hat: Schlehenhecken, kleine Eichen, dabei ein Baum, in dem sich eine Hornissenkönigin eingerichtet haben soll. „Jetzt können wir bis nach Lemwerder gucken“, scherzt Hemmo Kruse. Erstellt sich unter anderem auch die Frage, ob die Kosten für den Rückschnitt auf etwa drei Meter beiderseits des Damms nötig gewesen wären.

Stadt: Notwendig für Kontrollgänge

Die Frage nach den Kosten lässt die Stadt nach einer dk-Anfrage zwar offen. Stadtsprecher Timo Frers erklärt aber nach Rücksprache mit dem Fachdienst Straßen- und Brückenbau: „Der Rückschnitt ist nötig, um den Zugang zu diversen Dükern und Brücken freizuhalten. Darüber hinaus ist es notwendig, den Raum für Begehungen zur Kontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu ermöglichen.“ Es handele sich um einen Bereich, der sich im Besitz der Stadt Delmenhorst befinde und weder als Naturschutz- noch als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sei. Frers: „Auch für Planungsbegehungen und Vermessungsarbeiten sowie als Vorbereitung für die Rückbaumaßnahmen auf der gesamten Strecke muss die Strecke laut Fachverwaltung weiterhin gepflegt werden.