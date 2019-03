Die alten Gebäude mussten 1973 weg, damit die Feuerwehr ihr neues Domizil bauen konnte. Das Areal an der Rudolf-Königer-Straße zwischen Oldenburger Straße und Burggrafendamm wurde zuvor von einer Korkfabrik genutzt. Archivfoto: Racin

Delmenhorst. „Ein historisches Ereignis und ein großer Tag in der Geschichte der Stadt Delmenhorst“: So bewertete Oberbürgermeister Ernst Eckert am 9. März 1974 die Inbetriebnahme der frisch fertiggestellten Feuerwehrtechnischen Zentrale an der Rudolf-Königer-Straße.