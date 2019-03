Delmenhorst. Der Delmenhorster Ralf Reitmeier brennt für seine Erfindungen. Er ist sich sicher: Beißt durch seine Teilnahme bei der TV-Show "Das Ding des Jahres" ein Investor an, werden seine Visionen den Alltag von Millionen Deutschen verändern. Am Dienstag ist er im Fernsehen zu sehen.

Wenn Ralf Reitmeier über seine Erfindungen schwärmt, dann glühen seine Augen förmlich, dann redet er lauter und strahlt Zielstrebigkeit aus. Er ist so überzeugt vom Nutzen seiner beiden Erfindungen, dass er sein Traumauto verkauft hat, um das Geld für Entwicklung und Patentrechte zu haben. Da wäre zuerst der "Sonnen-Ex", eine Erweiterung der schon vorhandenen Sonnenblende im Auto, die viel mehr bieten soll. Sie lässt sich mit einer Hand bedienen, während die Produkte der Konkurrenz vorher montiert werden müssen, betont der Erfinder. Man kann sie während der Fahrt an der Sonnenblende anbringen und so für mehr Schatten im Gesicht sorgen und sie gleichzeitig auch schnell an der Seitenscheibe befestigen. "Gleichzeitig ist es ein Eiskratzer", zeigt er eine weitere Funktion auf.

Lösung für großes Problem im Verkehr

"Wenn die Sonne tief steht, reicht die Standard-Sonneblende nicht." Dabei hat der 56-jährige Hausmeister eine Lösung für ein Problem an Wickel, das nur in Delmenhorst in den vergangenen Monaten für mehrere Unfälle gesorgt hat: Durch die tiefstehende Sonne geblendete Autofahrer. "Zwei Drittel aller witterungsbedingten Verkehrsunfälle werden dadurch verursacht", hat sich der Delmenhorster angelesen.



Auto für Erfindungen verkauft

14.000 Euro hat Reitmeier investiert. "Es gibt Erfindungen, die braucht keiner. Aber das Patentamt hat gesagt, dass diese Potenzial hat." Es gebe 46 Millionen Autos auf deutschen Straßen. Wenn er seine Erfindung nur in jedem hundertsten davon platzieren könnte, träumt er. "Und es kostet in der Produktion nicht mehr als ein Eiskratzer." Am Dienstag, 12. März, um 20.15 Uhr wird er sich im Fernsehen Jury und Publilkum der ProSieben-Show "Das Ding des Jahres" stellen. Darin kämpfen Erfinder um 100.000 Euro. Die Aufzeichnung der Sendung war Anfang Januar in Köln, ob Reitmeier Erfolg gehabt hat, darf er nicht verraten. Aber: Er habe für ordentlich Stimmung gesorgt. "Ich bin Erfinder und Verkäufer", sagt er. Und ehemaliges Double von Wolfgang Petry, er hat also Bühnenerfahrung. "Ich war voll in meinem Element."

Ein Unbekannter ist er nicht im Fernsehen. In der Vergangenheit war er bereits bei "Hol dir die Kohle – 5.000 Euro für deine Idee" bei RTL zu sehen. Dort präsentierte er seine erste Erfindung, den "Medi-Twister", ein möglicher Ersatz für Wattestäbchen. Sollte deren Produktion aus Gründen des Umweltschutzes verboten werden, könnte eine Alternative wie seine, die den Dreck durch biologisch abbaubare Lamellen aus dem Ohr befördert, viel Geld bringen. Außerdem habe ihm ein Ohrenarzt verraten, dass ein Viertel seiner Patienten da sein, um von ihm Watterückstände aus den Ohren entfernt zu bekommen. "Nach der Sendung hatte ich 22.000 Klicks auf meiner Internetseite", freut sich Reitmier. Wie "Das Ding des Jahres" auch ausgehen mag: Er hoffe darauf, seine Erfindungen am Ende des Jahres noch einmal im Fernsehen präsentieren zu können, diesmal bei der Gründershow "Die Höhle der Löwen."







Der 56-Jährige und seine Familie glauben an die Marktfähigkeit der Ideen und dass sich die Investition in ihre Entwicklung auszahlen wird. "Ich bin mir sicher, dass das ein Erfolg wird. Die besten Erfindungen sind die, die alltägliche Probleme lösen. Ich will in keine Nische, das ist bestimmt attraktiv für Investoren."