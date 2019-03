Delmenhorst. Delmenhorst wird vom Müll befreit. Wo während der Aktion "Delmenhorst putzt sich heraus" gesammelt wird, wie es um die Verpflegung steht, und an wen die Spenden gehen.

Der Haupttag für die Aktion "Delmenhorst putzt sich heraus" ist am Samstag, 30. März. Von 9 bis 13 Uhr werden Vereine und Einzelpersonen sammeln. Bereits am Mittwoch, 27. März, sind ebenfalls von 9 bis 13 Uhr Kinder und Jugendliche aus Schulen, Kitas und Kindergärten unterwegs.



Was ist die Bilanz der vergangenen Jahre?

An der ersten Sammelaktion im Jahr 2011 beteiligten sich knapp 1200 Menschen. Insgesamt sammelten sie fast vier Tonnen Müll, also etwa 3,3 Kilogramm pro Teilnehmer. Zwar waren im vergangenen Jahr nur noch 765 Personen unterwegs, aber diese waren anscheinend effizienter: Pro Teilnehmer wurden rund 4,3 Kilogramm Müll beseitigt.

Dabei kommt durchaus Kurioses zutage, wie Monika Grenzdörfer vom Fachdienst Umwelt berichtet. Etwa ein mit Teebeuteln geschmückter Weihnachtsbaum oder eine Bierflasche einer ehemaligen Brauerei, an die sich niemand mehr erinnern konnte. Aus den Fundstücken habe sich auch schon ein ganzes Wohnzimmer zusammenstellen lassen.

Wo wird aufgeräumt?

Die Sammler sind in verschiedenen Bereichen der Stadt unterwegs:









Wer kümmert sich um die Verpflegung?

Hunger muss keiner der Sammler leiden. Denn Hartmut Kanniber, Küchenleiter der Delmenhorster DRK-Kantine, kocht. In 150-Liter-Töpfen bereitet er einen Erbseneintopf mit Wurst und einen Gemüseeintopf zu. Letzterer ist nicht nur vegetarisch, sondern auch gluten- und laktosefrei. "Im vergangenen Jahr habe ich 200 Liter Suppe gemacht", erzählt Kanniber. Das habe nur etwa vier Stunden gedauert. "Wir kochen in der Kantine täglich Essen für bis zu 1000 Leute", erklärt er. Da seien 200 Liter nicht viel.

Die Zutaten finanziert die Stadt, ausgeteilt werden die Eintöpfe von der DRK-Bereitschaft. Michael Pleus, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Delmenhorst, erklärt das Engagement des DRK:

Wir sind ein Wohlfahrtsverband – wenn sich Bürger für die Kommune einsetzen, ist uns das wichtig.

Er ergänzt: "Für die Ehrenamtlichen ist es schließlich das Einzige, was sie für das Sammeln bekommen."



Wo gibt es Essen?

Verschiedene Lokalitäten öffnen extra ihre Türen, damit das DRK dort das Essen austeilen kann. Sie verkaufen auch Getränke. Eine von ihnen ist die Schützenhalle an der Tiergartenstraße 6a.

"Wir hatten schon einmal 120 Sammler zum Essen da", erinnert sich Reinhard Majunke, Vorsitzender des Delmenhorster Schützenvereins von 1847. Als Mitglied des Runden Tisches Tiergarten freut er sich besonders über die Reinigung des Gebiets. Müll in der Stadt fällt auch Majunke auf: "Zum Beispiel wird die Matthias-Grünewald-Straße dreckiger."



Ebenfalls öffnen werden Bielefelds Bürgerstuben am Bürgerkampweg 26. "Damit die Leute auch mal ins Warme kommen", erklärt die Inhaberin Petra Bielefeld. Sich zu beteiligen, ist für sie Ehrensache: "Für einen guten Zweck sollte man immer ein offenes Ohr haben." Bis zu 50 Sammler habe sie schon beherbergt, darunter Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Was passiert mit den Spenden?

Für jede Person, die während des Aktionstags mithilft, spendet die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) zwei Euro. "Wir wollen die Gemeinschaftsaktion für die Stadt und das Stadtbild unterstützen", erklärt Olaf Meenen von der LzO. An wen die Spenden gehen, wird ihm zufolge mit dem Fachdienst Umwelt abgestimmt. Generell seien es Vereine, die wichtig für die Stadt seien und sich für diese engagieren.

Zum einen kommt das Geld in diesem Jahr dem Hospizdienst Delmenhorst zugute. Der Verein bietet sowohl ambulante Hospiz- als auch Trauerbegleitung an. Während die Hospizarbeit teilweise von der Krankenkasse finanziert werde, sei man bei der Trauerarbeit auf Spenden angewiesen, erklärt die Vorsitzende Karin Stelljes.

Mit den Spenden möchte der Verein deswegen die Trauerbegleitung ausbauen. "Wir wollen in Zukunft auch Trauergespräche extra für junge Verwitwete anbieten", kündigt Stelljes an. "Denn bei den bisherigen Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass Jüngere andere Gespräche führen wollen." Schließlich sei die Situation eine andere als die, wenn der Partner nach 50 gemeinsamen Jahren sterbe.

Die andere Hälfte der Spenden geht an den Verein "Unsere Graft". Dieser setzt sich dafür ein, die Delmenhorster Graft als Naherholungsgebiet zu erhalten und sie zu verschönern. Die Spenden könnten zum Beispiel in den Bienen-Lehrpfad fließen, erklärt Rolf Heitmann, Geschäftsführer des Vereins. Außerdem könnten neue Bäume gepflanzt werden. Auch in der Graft bemerkt Heitmann Müll.

"Gerade nahe der Sporthalle am Stadtbad, außerdem liegen auf den Grillflächen oft Flaschen." Deshalb beteiligt sich der Verein auch selbst an der Aufräumaktion.



So kann man sich für die Aktion anmelden Jeder, der bei der Aufräumaktion mitmachen möchte, kann sich bis Freitag, 15. März, anmelden unter (04221) 992186 oder sauberes@delmenhorst.de. Sicherheitswesten, Handschuhe, Müllsäcke und einige Greifzangen werden bereitgestellt.

Die Aktion wird unterstützt von der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), der Abfallwirtschaft (ADG), der Firma Inkoop und dem Delmenhorster Kreisblatt. Sie läuft im Verbund mit den Aktionen "Der Norden räumt auf" und "Let's clean up Europe".