Delmenhorst. Die Delmenhorsterin Micaela Pressberger freut sich, dass ihr Kater wieder ist, und macht einen ungewöhnlichen Vorschlag.

Die Sorge um Heinrich war groß und von langer Dauer. Seit dem 12. Januar hatte Micaela Pressberger aus dem Delmenhorster Stadtsüden ihren Kater vermisst, jetzt endlich ist er wieder da. Eine aufmerksame Passantin hat ihn am Mittwochabend am Ochtumsperrwerk entdeckt, über einen ausgelesenen Chip konnte er seiner Halterin zugeordnet werden.

Freude nach wochenlanger Ungewissheit

Die wochenlange Ungewissheit über den Verbleib ihres Vierbeiners, sie war für Michaela Pressberger am quälendsten. Bei aller Freude über das Wiedersehen sagt die Delmenhorsterin jetzt aber auch: "Bis zum Ochtumsperrwerk wäre Heinrich niemals zu Fuß gegangen."

Verschwörungstheorien sind die Sache der Tierfreundin nicht. Sie mutmaßt hinter dem Verschwinden ihres Katers und weiterer Katzen anderer Halter vielmehr einen Menschen, der aus irgendeinem Grund die Tiere in seiner Umgebung nicht ertragen kann.

Für einen Kompromiss durchaus offen

"Vielleicht ließe sich ein Kompromiss finden", sagt Micaela Pressberger, "aber dazu müssten wir Katzenhalter erst einmal wissen, was genau als störend empfunden wird." Sie wendet sich sich mit einem Anliegen an diejenigen, die Tiere mutmaßlich in ihrem Wohnumfeld einfangen und in größerer Entfernung wieder aussetzen: Es sei doch möglich, sich an eine Vertrauensperson, vielleicht einen Pfarrer, zu wenden und die Probleme darzulegen.

"Offen sagen, was los ist"

So könnten Katzenhalter über diesen anonymen Umweg davon erfahren und sich damit auseinandersetzen, regt Micaela Pressberger an. "Einfach offen sagen, was los ist und als störend empfunden wird, das wäre das Beste", sagt sie.