Delmenhorst. Am Hoyersgraben in Heidkrug soll ein Baugebiet entstehen. Doch warum werden Häuser auf der anderen Seite des Flusses abgelehnt?

Die Stadt treibt in Heidkrug ein geplantes Neubaugebiet voran, das möglicherweise Fragen zur Gleichbehandlung von Flächen aufwerfen könnte: Während nämlich zwischen Dreilinienweg und Hoyersgraben bald die ersten Häuser errichtet werden sollen, lehnt die Stadt die Bebauung eines Geländes vis-a-vis am Schilfweg bislang kategorisch aus ökologischen Gründen ab.

Darum geht es

Für die vielleicht 20 Bauplätze am Dreilinienweg spricht nach Argumenten der Stadt die anhaltend steigende Nachfrage nach Grundstücken und dem entsprechend das "hohe öffentliche Interesse". Von möglichen naturbedingten Hürden bei der Erschließung der Wiesenfläche ist keine Rede. Anders beim Areal auf der anderen Seite des Hoyersgrabens: Diese Flächen stuft die Stadt als "wichtigen Bereich für Arten- und Lebensgemeinschaften und teilweise als wichtigen Bereich für Vielfalt, Eigenart und Schönheit" ein. Zuletzt hatte die CDU das Thema aufgegriffen und auch ein Baugebiet am Schilfweg gefordert - sie blitzte bei der Verwaltung allerdings ab, weil es keinen politischen Beschluss für einen Bebauungsplan gebe.

Nur Privateigentum

Die Fläche zwischen dem Dreilinienweg und dem Hoyersgraben ist rund 3,5 Hektar groß. Seit 35 Jahren besteht dort nach Stadtangaben Baurecht. Über die Straße „Am Hoyersgraben“ sollte das Gelände erschlossen werden, was jedoch seinerzeit am Widerstand einiger Grundstücks­eigentümer scheiterte. Aufgrund des anhaltenden Widerstandes hatte die Stadt die Umsetzung der Planung zurückgestellt, das bestehende Baurecht jedoch nicht aufgehoben. Die Flächen befinden sich ausschließlich in privatem Eigentum. Zahlreiche Eigentümer haben laut Rathaus mit Anträgen, Gesprächen und Telefonaten ein großes Interesse an der Umsetzung der Planung bekunde.

Grundstückstausch

Damit effektiv nutzbare Bauplätze angelegt werden können, hat der Stadtrat ein sogenanntes "Umlegungsverfahren" beschlossen. Im Februar ist nunmehr ein entsprechender Plan für die Anordnung der Grundstücke aufgestellt worden. Er kann derzeit im Katasteramt, Bismarckplatz, eingesehen werden. Die Umlegung ist ein Grundstückstauschverfahren mit dem Ziel, Grundstücke in einer Weise neu zu ordnen, dasshinsichtlich Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete Baugrundstücke entstehen und eine gleichmäßige Flächenbeteiligung der Grundstückseigentümer an den Erschließungsanlagen erfolgt.