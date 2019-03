Oldenburg. Im Prozess gegen Patientenmörder Niels Högel sprechen jetzt die Gutachter. Am 15. Verhandlungstag im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht sagten am Freitag ein Rechtsmediziner, ein Toxikologe und ein Psychiater aus.

Auch für die Gutachter war Vieles neu am beispiellosen Serienmord durch den ehemaligen Krankenpfleger. Der Rechtsmediziner Benedikt Vennemann etwa begleitete die Exhumierungen. Allein die Menge stellte den Mediziner vor Herausforderungen: „Es gab kein Beispiel“, sagte Vennemann – weil zehn oder mehr Jahre seit ihrem Tod vergangen waren und weil es so viele waren. Drei bis vier ausgehobene Leichen brachten sie an manchen Tagen zur Gewebeentnahme zur Oldenburger Außenstelle der Medizinischen Hochschule Hannover. Die ersten beiden am 12. März 2015 aus Ganderkesee, im selben Jahr noch weitere 61, bis 2017 insgesamt 134.





Die Proben untersuchte in Hannover der forensische Toxikologe Jörg Teske – erst nur auf den Wirkstoff Ajmalin aus dem Medikament Gilurytmal, dann brachten die Ermittlungen auch noch Lidocain, Sultanol und Amiodaron ins Spiel, mit denen Högel seine Opfer in Notfallsituationen in den Tod gespritzt hatte. Wenn die Befunde grenzwertig waren, mussten Verfahren verändert werden, berichtete Teske.

Schwierige Arbeit mit den Proben

Schwierig war die Arbeit allein schon deshalb, da die Gewebereste nach Jahren unter der Erde oft genug zunächst „undefinierbar“ aussahen. Einzelfälle kamen kaum zur Sprache. Die Ergebnisse liegen den Prozessbeteiligten vor, sollen von ihnen selber gelesen werden.

Högel lehnt Exploration ab

Vor Vennemann und Teske stand der Psychiater Henning Saß im Mittelpunkt. Der 74-Jährige, von vielen als Koryphäe in seinem Gebiet bezeichnet, wirkte zuletzt im Münchner NSU-Prozess als Sachverständiger. In den Högel-Fall trat er erst im Januar als Ersatz für einen erkrankten Kollegen ein, weswegen ihm Bührmann am Freitag von den neun Verhandlungstagen berichtete, an denen Saß nicht anwesend war. Über die Biografie Högels, seine Beziehungen, Aussagen, Zeugenauftritte. Und in diesem Teil antwortete auch Högel selbst auf Fragen des Psychiaters. Eine Exploration, eine Untersuchung, durch Saß – wie 2015 vom Vorgänger – hatte Högel bereits abgelehnt.

Högel versteckte Taten nur noch halbherzig

Und so berichtete der 42-Jährige noch mal, wie er besonders in seiner Zeit in Delmenhorst (2002 bis 2005) – während er „verwahrloste“, wie er sagte, sich etwa immer weniger um die eigene Hygiene kümmerte – bei seinen Anschlägen immer riskanter agierte, Ampullen und Verpackungen nur noch halbherzig versteckte, sogar im Beisein von Kollegen seine Spritzen ansetzte: „Ich hab es fast darauf angelegt, dass man erwischt wird“, wiederholte er sinngemäß eine seiner Aussagen aus den ersten Prozesstagen. Am 24. Juni 2005 wurde Högel erwischt.