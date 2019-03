Delmenhorst. Mit dem Matjes-Orden zeichnet der Fischereiverein Delmenhorst in jedem Jahr seine Unterstützer aus. Nun konnte sich eine ganze Gemeinde über die Auszeichnung freuen.

Mit dem diesjährigen Matjesorden des Fischereivereins Delmenhorst ist in diesem Jahr ausnahmsweise keine Person sondern gleich eine ganze Gemeinde ausgezeichnet worden. Die Verwaltung hatte die Angler an ihrem Vereinsgewässer, dem Dingsteder See, tatkräftig unterstützt. Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr zum 35. Mal verliehen.

Auszeichnung für Förderer und Unterstützer

Der Matjes Orden wird an Personen verliehen, die etwas für den Fischereiverein getan haben, sich in der Angelfischerei verdient gemacht hat oder etwas für den Verein beigetragen hat. Die ausgezeichnete Person muss etwas Herausragendes getan haben. Vereinsmitglieder sind von der Verleihung ausgeschlossen.



Gemeinsam gegen Müll

Die Auszeichnung der von Vorsitzendem Detlef Roß liebevoll bezeichneten „17 Hektar Beziehung“, wurde vom stellvertretenden Bürgermeister Manfred Huck am Donnerstag entgegengenommen. Die Gemeinde hatte 2018 gemeinsam mit dem Fischereiverein den Kampf gegen ungebetene und respektlose Besuchermassen am Dingsteder See angetreten. Gemeinsam mit der Polizei wurden Halteverbotsschilder aufgestellt und für die Mitglieder des Vereins Parkausweise ins Leben gerufen. Dadurch konnte die Anzahl an liegen gelassenen Einweggrills, Plastikbesteck und vielem mehr reduziert werden während den Anglern gleichzeitig der Zugang zum Gewässer erhalten blieb, wie Detlef Roß erklärt.

Kein Matjes-Orden ohne Matjes

Genauso wie die Überraschung der Preisträger über die Auszeichnung gehört in den Bootshallen an der Ochtum in jedem Jahr auch ein zünftiges Fischessen zur Verleihung des Matjesordens. Es gab unterschiedliche Leckereien vom Fisch zu verköstigen: Süßer Matjes, Aalrauchmatjes, Bratlinge und Bismarckhering sowie Speckstrippe gab es im kulinarischen Angebot.

Weitere Unterstützer gelobt

Geehrt wurde postum der Matjes-Orden-Preisträger aus dem Jahr 2003 Dirk Schulte Strathaus, der laut Detlef Roß maßgeblich an der Förderung des Fischereivereins beteiligt war. Bereits 1988 wurde seine Mutter mit dem selbigen Orden ausgezeichnet. Wichtig sei für den Verein aber nicht nur finanzielle Unterstützung von Sponsoren. Auch für tatkräftige Hilfe zeigten sich die Angler dankbar. Beispielsweise unterstütze sie der Ochtum Verband mit Gewässern. Auch die Unterstützung von Fischereibiologe Dr. Jens Salva wurde gelobt. In einem gemeinsamen Projekt mit der Gemeinde Hatten sei eine Flachwasserzone umgesetzt worden.