Delmenhorst. Mit dem Februar geht der sogenannte meteorologische Winter, der die Monate Dezember, Januar und Februar umfasst, zu Ende. Aber mit Winter hatte das Wetter in diesem Februar in Delmenhorst nicht viel zu tun.

Der Monat fiel im Gegenteil außergewöhnlich mild und sonnenscheinreich aus. Das Zeigen die Daten des Dienstleisters Wetterkontor.



Mit einer mittleren Temperatur von 5,2 Grad wurde das langjährige Mittel der Jahre 1980 bis 2010 um 3,2 Grad übertroffen. Erneut bestimmten zahlreiche Hochdruckgebiete das Wetter in der Region. Vor allem in der zweiten Monatshälfte brachten sie viel Sonnenschein und teilweise frühlingshafte Temperaturen, während der Monatsauftakt noch durchwachsen und recht kühl ausfiel.



Viel Nachtfrost

In den oft klaren Nächten in der zweiten Hälfte sanken die Temperaturen in trockener Luft oft unter den Gefrierpunkt. So stellten sich große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht ein. Am wärmsten wurde es mit 18,1 Grad am 27. Februar, der kälteste Tag war der 1. Februar mit einem Höchstwert von nur 1,1 Grad. Am kältesten wurde es mit minus 3,4 Grad in der Nacht zum 25. Februar.

Viel Sonne, wenig Regen

Bemerkenswert war in diesem Februar neben den Temperaturen auch die Zahl der Sonnenstunden. Insgesamt schien die Sonne knapp 111 Stunden und damit 56 Prozent länger als im Klimamittel. Die Niederschläge hielten sich dagegen in Grenzen. Mit 25,1 Litern pro Quadratmeter fielen gerade mal 61 Prozent des langjährigen Mittels. Am meisten Niederschlag gab es mit 9,8 Litern am 10. Februar.