Delmenhorst. Das Delmenhorster Traditionsunternehmen Oberheide hat aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten am 6. März 2019 beim Amtsgericht Insolvenzantrag gestellt. Den schweren Kampf ums Überleben kommentiert dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

Diese Meldung trifft das wirtschaftliche Leben in Delmenhorst ins Mark: Oberheide ist insolvent! Eine traditionsreiche Firma, bodenständig vor mehr als 70 Jahren gegründet und stetig auf Wachstumskurs, rutscht in die finanzielle Notlage. Qualität und persönliche Beratung vor Ort scheinen einmal mehr Opfer von Marktentwicklungen zu sein, die eher Konzerne und Filialunternehmen begünstigen als die regional ausgerichteten Mittelständler. Sich solchen strukturellen Tendenzen entgegenzustemmen, ist eine Herkulesaufgabe für traditionell geprägte Betriebe, die wohl nur mit Hilfe von außen (Verbände, Wirtschaftsförderung, Branchenkooperation) angegangen werden kann. Existenziell wichtig dürfte es sein, für neue Unternehmensstrategien den richtigen Zeitpunkt zu erwischen – um sich etwa neu auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, Partner zu suchen, Unrentables und Kostenträger abzustoßen. Die Zeichen bei Oberheide, den Fortbestand zu sichern, stehen laut Insolvenzverwalter gut – jetzt geht es an die Arbeit, mit mutmaßlich auch schmerzhaften Einschnitten.