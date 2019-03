Delmenhorst. Seit 1946 ging es mit Bosch Oberheide an der Syker Straße stetig bergan. Jetzt die Zahlungsunfähigkeit - die Gründe.

Das Delmenhorster Traditionsunternehmen Oberheide hat aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten Insolvenzantrag gestellt. Am Mittwoch ordnete das Amtsgericht die vorläufige Verwaltung des Vermögens der Bosch-Service Werner Oberheide GmbH, Syker Straße, an. Dies bestätigte auch Claas Meyer von der Bremer Sozietät Schultze & Braun, die mit Rechtsanwalt Tim Beyer den vorläufigen Insolvenzverwalter für Oberheide stellt.

Das macht Oberheide

Die Firma teilt sich an der Syker Straße in zwei Standorte auf: Das Stammhaus mit dem Autoservice (Reparaturen, Reifen und Tuning) und dem Verkauf von Gartengeräten und Grills sowie dem Küchenstudio mit angegliedertem Büroeinrichtungsservice. Werner Oberheide hatte das Unternehmen 1946 gegründet und kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. Vor allem als Bosch-Partner erarbeitete sich der Betrieb, später unter der Leitung von Hartmut Oberheide, in den Kernsparten Autoservice und Küchen einen regionalen Kundenstamm. Der Seniorchef übernahm auch ehrenamtlich Verantwortung und stand ab 1971 an der Spitze der Kreishandwerkerschaft. 1996 expandierte Oberheide sogar mit einem Elektrofachmarkt "Mega Company" und 2001 wurde das neue Küchenstudio in Stickgras eingeweiht. Mit Geschäftsführer Nils Oberheide leitet die dritte Generation das Unternehmen.

Gründe der Schieflage

Und jetzt der Rutsch in die Zahlungsunfähigkeit. Claas Meyer als Mitarbeiter des Insolvenzverwalters nennt folgende Gründe: "Das ist zum größten Teil den Marktumständen geschuldet. Die ganze Automobilbranche ist ja ohnehin arg gebeutelt. In den letzten Jahren hat sich das Kundenverhalten stark verändert. Durch längere Garantielaufzeiten sind die Kunden auch länger an ihre Vertragswerkstatt gebunden." Und dies geht offenkundig zu Lasten solcher Betriebe wie Oberheide, die sich einem zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt sehen und unter Kunden- und damit Umsatzrückgängen zu kämpfen haben. Meyer ergänzte, dass zusätzlich der Fachkäftemangel den mittelständischen Firmen zusetze. Dem Küchenstudio mache zu schaffen, dass große Wettbewerber in den Markt gedrängt seien.

Das sind die Aussichten

Betroffen von der Insolvenz sind nach Angaben von Meyer insgesamt 17 Mitarbeiter. Sie erhalten jetzt zunächst für drei Monate Insolvenzgeld von der Arbeitsagentur. Ziel eines Insolvenzverfahrens werde der Fortbestand des Unternehmens sein. Und Oberheide habe "sehr gute Aussichten auf Erhalt". Der Betrieb sei gut organisiert und verfüge über eine gute Auftragslage sowohl beim Autoservice als auch bei den Küchen. Nächste Schritte seien Maßnahmen zur Stabilisierung und Fortführung der Geschäfte.