Delmenhorst. Über 80 Beamte der Polizeidirektion Delmenhorst haben am Donnerstag Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Im Fokus standen drei Straßen im Stadtgebiet.

Mit über 80 Beamten hat die Polizeidirektion Delmenhorst am Donnerstag an der Wildeshauser und Bremer Straße sowie an der Stromer Landstraße zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Unterstützt wurde die Dienststelle vom Zoll, von der Bereitschafts-, der Autobahn- und der Bundespolizei. Neben der Kontrolle in Delmenhorst gab es zeitgleich Kontrollstellen in Bremen sowie in den Landkreisen Verden und Diepholz. Laut Polizeisprecher Albert Seegers soll damit vor allem gegen die Eigentumskriminalität vorgegangen werden. Gleichzeitig geht es aber auch um die Verkehrssicherheit.





Erst im November wurde zuletzt kontrolliert

Erst im November hatte es in Delmenhorst die letzte Großkontrolle gegeben. Dabei wurden Verstöße gegen das Fahrerlaubnisrecht, das Waffen-und das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Zudem lagen Urkundenfälschungen, missbräuchliche Nutzungen von Kennzeichen und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor.