Bei einer Großkontrolle der Polizei Delmenhorst sind am Donnerstag zahlreiche Verkehrsteilnehmer überprüft worden. Foto: Sascha Sebastian Rühl

Delmenhorst. Polizisten in vier Bundesländern haben am Donnerstag Großkontrollen durchgeführt. 80 Beamte waren in Delmenhorst im Einsatz, in Bremen wurde die Aktion wegen Staubildung vorzeitig abgebrochen.