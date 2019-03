Delmenhorst. Das Städtische Orchester Delmenhorst lädt zum Frühlingskonzert ein. Es ist das dritte reguläre Konzert des Ensembles.

Als das Städtische Orchester Delmenhorst 2017 sein erstes Konzert gegeben hat, habe keiner damit gerechnet, wie erfolgreich das Projekt laufen wird, sagt Dirigent Adrian Rusnak. Am 25. März findet das dritte Orchesterkonzert statt, das eine Gala zum Frühlingsanfang ist.

Organisatorisch ist das Orchester an die Musikschule der Stadt Delmenhorst angegliedert.

Musikstudenten aus ganz Deutschland

Michael Müller, Leiter der Musikschule und Moderator des Konzerts, erzählt, das Orchester besteht aus Musikstudenten aus ganz Deutschland. Das Niveau an Musikhochschulen sei sehr hoch. „Die spielen heute als Aufnahmeprüfung, was wir als Abschlussprüfung gespielt haben“. Die Studenten müssen nachweisen, dass sie in einem Orchester gespielt haben. Das Städtische Orchester sei dabei vorteilhaft, weil es anstatt regelmäßigen Proben und Auftritten nur zu projektbezogen zusammenkommt, wie nun bei der Frühlingsgala. Die Musiker treffen drei Tage vor dem Konzert ein, proben und werden von namenhaften Dozenten unterrichtet.

Eröffnet mit Ouvertüre „Donna Diana“

Qualitativ kann das Orchester sich locker mit allen Orchestern messen, die hier gastieren, sagt Müller. Beispielsweise haben sich zehn Hornisten beworben, gebraucht werden drei. Da kann man sich die Besten aussuchen, so Rusnak. „Es ist wie eine schöne, große Klassenfahrt. Unsere Intention ist es, Spaß miteinander zu haben“. Zudem sei ihm als Dirigent wichtig, flache Hierarchien zu haben und gemeinsam mit den Musikern über seine Interpretationen zu sprechen.

Das Orchester eröffnet mit der Ouvertüre zur komischen Oper „Donna Diana“ von Emil Nikolaus von Reznicek. Es folgt Mozarts als „Haffner-Serenade“ bekannt gewordene Sinfonie Nr. 35 als Hauptteil.

Orchester ist für Delmenhorst wichtig

Bei dem Konzert gibt es auch zwei Gastspieler. Zum Einen wird der junge, türkische Cellist Yusuf Celik auftreten. Zum Anderen wird Lyuta Kobayashi mit seiner Klarinette vorspielen. Der 16-Jährige aus Nordhausen war mit elf Jahren der jüngste Student an der renommierten Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und wird an diesem Abend mit dem Förderpreis des Städtischen Orchesters geehrt.

Rusnak sagt, man will Delmenhorst zeigen, was es für junge, talentierte Musiker gibt. Müller ergänzt: „Wir tun etwas, das für Delmenhorst ganz wichtig ist.“ Die Stadt habe dank des Orchesters nun einen guten Klang bei jungen Musikern. Dieses Projekt sei deutschlandweit einzigartig und stärke somit das Potenzial der Stadt.