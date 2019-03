Delmenhorst. Schon bei den ersten Tönen hatte die 14-jährige Sila aus Delmenhorst bei "The Voice Kids" Publikum und Jury auf ihrer Seite. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt sie von ihrem Auftritt und von ihren Zielen.

"Ich will der Welt zeigen, was ich drauf habe", antwortet Sila Nehas auf die Frage, was ihr Ziel bei der Musik-Show "The Voice Kids" ist. Die 14-Jährige vom Max-Planck-Gymnasium hat nun ihren langjährigen Traum verwirklicht. Sie ist bei "The Voice Kids" aufgetreten und hat geschafft, was nicht vielen gelingt: Alle vier Jury Mitglieder – The Bosshoss, Lena Meyer-Landrut, Stefanie Kloß und Mark Forster – wollten sie in der nächsten Runde in ihrem Team haben.



Die Entscheidung, welchen der bekannten Musiker sie als Mentor wollte, fiel ihr doch schwerer als erwartet: "Ich hatte mir vorher Gedanken gemacht und wollte entweder zu Lena oder zu Stefanie. Beim Auftritt hat mir dann aber am Ende mein Bauchgefühl Mark gesagt." Das berichtet sie über den Auftritt, der vor gut drei Monaten aufgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Mark Forster hat sie sich auf die nächste Runde der Show vorbereitet, die ebenfalls schon im Kasten ist. In den bald ausgestrahlten Battles wird sie gegen einen anderen Sänger aus ihrem Team antreten. "Es wird sehr interessant, kraftvoll und begeisternd", verrät Sila. Mehr aber auch nicht, denn wie der Zweikampf ausgeht, darf sie nicht erzählen.

Sila ist seit ihrer Geburt blind



Die Fernsehsendung, die seit 2013 auf dem Privatsender Sat1 ausgestrahlt wird, bietet Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und 15 Jahren die Möglichkeit, ihr Gesangstalent vor einer Jury unter Beweis zu stellen. Eine Besonderheit dieser Show ist, dass die Jury die Sänger erst sieht, wenn sie sich bereits für sie entschieden hat. So konnte sie auch nicht im Vorhinein wissen, dass Sila blind ist.





Für die junge Sängerin ist es ganz normal, darüber zu reden, trotzdem kann sie auch verstehen, dass andere Menschen manchmal unsicher sind, wie sie mit ihrer Behinderung umgehen sollen. Dennoch ist es ihr wichtig, dass sie nicht darauf reduziert wird.

"Es ist ein Teil von mir, den man akzeptieren muss, aber es sollte nicht im Vordergrund stehen. Meine Eltern haben mich sehr stark erzogen und mir immer gesagt: Deine Behinderung soll dich nicht so einschränken, dass du nicht mehr zufrieden bist. Sei immer dankbar für das, was du hast und denk daran, dass es schlimmer sein könnte. Das hat mir Kraft gegeben." Mit ihrer Teilnahme bei "The Voice Kids" wolle sie anderen Menschen mit einer Krankheit oder Behinderung Mut machen:



"Egal wer du bist, egal welche Krankheit du hast, du kannst etwas erreichen."





Für ihre Auftritte in der Show hat Sila insgesamt drei Wochen in Berlin verbracht und sich dabei von der Stadt verzaubern lassen. "Delmenhorst ist meine Heimat, aber Berlin hat mich glücklich gemacht." Vielleicht verschlägt es die junge Künstlerin eines Tages dorthin zurück, wenn sie ihren Wunsch, Schauspielerin oder Sängerin zu werden, in die Tat umsetzt.

Sila spielt auch Klavier und Gitarre

Als das jüngste von drei Kindern der Familie hat Sila im Alter von sechs Jahren angefangen, Klavier zu spielen, vor drei Jahren kam die Gitarre dazu. Mittlerweile begleitet sie sich auf beiden Instrumenten, wenn sie Lieder ihrer Lieblingssänger wie James Arthur, Billie Eilish oder Alec Benjamin covert und auf ihrem Instagram-Account hochlädt oder mit einer Freundin improvisiert. Dennoch habe sie keinen bestimmten Interpreten als musikalisches Vorbild. "Ich ziehe mein eigenes Ding durch, aber manchmal übernehme ich etwas, wenn mir der Stil gefällt."







Auftritte sind für Sila fast etwas Alltägliches. Beim Kinderstadtfest 2016 hat sie sich mit ihrem Gesang den ersten Platz gesichert und auch mit ihrer achten Klasse aus dem Musikzweig des Maxes hat sie regelmäßig Auftritte, sodass sie an Lampenfieber gewöhnt ist. Dennoch war der Auftritt im Fernsehen etwas Besonderes. Sie konnte das große Publikum im Saal zwar nicht sehen, aber sie konnte es hören.

Starke Sängerin – starker Song

Für den großen Moment hatte Sila das Lied "You lost me" von Christina Aguilera gewählt. Diese sei eine starke Sängerin mit ebenso starken Songs, die eine Herausforderung, aber dennoch gut zu singen seien. Und sie selbst wollte sich beweisen, dass sie stark genug ist, aus sich herauszukommen, sich auf eine so große Bühne vor so viele Menschen zu stellen und zu singen.

"Es war viel aufregender, viel größer. Es war überwältigend."