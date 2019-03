Delmenhorst. Ordentlich Biss hat die Poetry Slammerin Annika Blanke zum Frauentag in der Markthalle Delmenhorst gezeigt.

Zum Internationalen Frauentag an diesem Freitag haben die Gleichstellungsbeauftragte und das Kulturbüro der Stadt Delmenhorst einen am Mittwoch einen Themenabend mit Unterhaltungsprogramm in der Markthalle organisiert. Mit Wortakrobatin Annika Blanke und Kabarettistin Inka Meyer versprachen sie sich vor allem Sprachwitz.

Kleingeld für Großkonzerne

Zumindest Annika Blanke, vor allem bekannt durch Poetry Slam, überzeugte bei ihrem Programm. Eingangs hastete sie in ihrer Darbietung zunächst etwas holprig durch ihre Kritik an einer zunehmend digitalen Generation, die in der U-Bahn am Handy spielend lieber Großkonzernen Kleingeld überweist als es bedürftigen Menschen in den Kaffeebecher zu schmeißen. „Justitia ist nicht blind, sie trägt eine Nerdbrille“, scherzte sie etwa. Das war gewieft und kreativ, doch für eine vornehmlich ältere Zielgruppe vermutlich etwas zu schnell und nicht in aller Gänze verständlich.

Bachelorette als menschenverachtendes Format

Doch Blanke steigerte sich in ihren weiteren Stücken erheblich, wortgewandt, bissig und immer mit einer ordentlich Portion Humor versehen, gelang ihr ein Spagat zwischen persönlichen Anekdoten, Gesellschaftskritik und unterhaltsamen Alltagssituationen, in den sich das gesamte Publikum wiederfinden konnte. „Ich würde gerne Mathe können, dann könnte ich mir meine Ungleichbezahlung selber ausrechnen“, ging sie etwa auf geschlechterspezifische Vorurteile und Diskriminierung ein. Die Bachelorette als Zeichen der Emanzipation? Nur ein anderes sexistisches, menschenverachtendes Format, durch das nun eben zwei Gruppen diskriminiert würden: Männer und Frauen.

Appell zum Wandel

Zwischen all der Kritik ließ Blanke dabei immer wieder positive, hoffnungsvolle Botschaften durchklingen. Sie ermutigte ihr Publikum auch aktiv, sich für einen positiven Wandel stark zu machen. Wenn sie etwa das chaotische und stressige Aufräumen vor dem Elternbesuch und die peinliche Musterung der Wohnung durch die Eltern beschrieb, um dann zu bilanzieren: „Es geht darum zu zeigen: Mir geht es gut, fühlt euch bitte wohl hier.“ Ganz persönlich und berührend erzählte sie auch, wie ihre Mutter sie als Kind ermutigte, sich kreativ zu entfalten und Dinge sah, die noch gar nicht da waren.

Stellenweise Mario-Barth-Niveau

Stilistisch und qualitativ ganz anders lief der Auftritt Inka Meyers. Mit ihrem Programm „Der Teufel trägt Parka“ arbeitete sie sich vor allem an der Kosmetik-Industrie ab mit Ausreißern in Politik, Gesellschaft oder der Männerwelt. Letzteres gerne in Form ihres „kleinen“ Mannes. Meyer ließ jedoch vor allem an Tiefgang und Scharfsinn vermissen, sodass ihr Auftritt mehr zu mittelmäßiger Comedy, stellenweise auf Mario-Barth-Niveau, verkam. Zu plump wirkte es, wenn sie Alexander Gauland und Alice Weidel als die parlamentarische Inszenierung von die Schöne und das Biest bezeichnete und Weidel Springerstiefel statt Turnschuhen nahelegte. Oder wenn sie ihre (berechtigte) Kritik am Body-Maß-Index mit abschloss mit: „Lasst die Kirche im Dorf und den Dicken am Buffet.“





Doch einige Schenkelklopfer

Andere Abschnitte gerieten zu langatmig und ließen eine Pointe gänzlich vermissen. Den ein oder anderen Schenkelklopfer brachte Inka Meyer durchaus ein und das Publikum applaudierte meist wohlgesonnen. Von Kabarett, das ihm den Spiegel vorhält und zur Selbstreflexion einlädt, war das jedoch weit entfernt. Mit dem Internationalen Frauentag als Anlass hätte es dazu Anhaltspunkte genug gegeben.