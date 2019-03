Oldenburg. Im Prozess gegen den Patientenmörder Niels Högel sagen am Donnerstag die letzten Zeugen aus. Während sie über einen ungewöhnlichen Medikamentenverbrauch berichten, lobt der Sprecher der Opferangehörigen die bisherige Arbeit der Justiz im aktuellen Prozess.

Das Klinikum Delmenhorst stand am Donnerstagvormittag noch einmal im Mittelpunkt des Prozesses gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel. 64 der 100 angeklagten Morde soll er hier verübt haben, vornehmlich mit dem Herzmedikament Gilurytmal.

Gilurytmal war plötzlich Standard

Dass der Verbrauch dieses Mittels in Delmenhorst ungewöhnlich hoch war, haben drei Zeugen am Vormittag bestätigt. Ein ehemaliger Kollege Högels, mittlerweile im Ruhestand und vorher mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf Intensivstationen, schilderte seine Eindrücke: Er habe zuvor in zwei anderen Intensivstationen gearbeitet. Dort sei das Medikament nie genutzt worden. In Delmenhorst sei es plötzlich Standard gewesen.

Medikament wurde sonst nie verwendet

In die gleiche Richtung ging die Aussage einer weiteren Pflegerin: Sie sei nur einmal in ihrem Berufsleben in die Situation gekommen, dass Gilurytmal verabreicht werden musste. Und das sei in diesem Moment so heikel für sie gewesen, dass sie einen Arzt gebeten habe, das Mittel zu verabreichen. Auch eine Stationsärztin, die zur gleichen Zeit wie Högel im Klinikum gearbeitet hatte, sagte aus, dass sie nie in ihrem Leben Gilurytmal verwendet hat.

Zaghaftes Lob für die Justiz

Am Nachmittag sagen die vorerst letzten Zeugen in dem Mammutprozess aus. Christian Marbach, Sprecher der Opferangehörigen, nutzt diesen Punkt des Prozesses für ein Zwischenfazit: "Die Oldenburger Justiz führt diesen dritten Prozess gegen den Serienmörder Niels Högel nunmehr endlich mit dem notwendigen Engagement und verhält sich auch den zahlreichen Nebenklägern und Opferangehörigen gegenüber vorbildlich", schreibt er in einer Mitteilung.

Hoher Druck ist erfreulich

Aus seine Sicht ist es sehr erfreulich, dass Staatsanwälte und Richter einen hohen Druck auf die Zeugen ausüben. Mehreren Zeugen wird mittlerweile Meineid vorgeworfen. Die Aussagen würden auch kein gutes Licht auf die beiden Krankenhäuser werfen. "Das insgesamt unrühmliche Auftreten weiter Teile der Verantwortlichen des Klinikum Oldenburg und des Klinikum Delmenhorst ist eine Schande und geeignet, das notwendige Vertrauen der Öffentlichkeit in die Kliniken schwer zu stören", so Marbach. Auch denkt er, dass Högel noch immer nicht die Wahrheit sagt: "Er lügt weiterhin und nimmt sich selbst dadurch die Chance, zumindest im Nachgang zu seinen feigen Morden für seine Taten die Verantwortung zu übernehmen."