Delmenhorst. Bei einem Unfall ist eine 51-jährige Delmenhorsterin am Mittwochabend leicht verletzt worden. Die Polizei warnt Radfahrer in diesem Zusammenhang vor Fahrten auf der falschen Straßenseite.

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwoch, 6. März, gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst erlitten. Ein 49-jähriger Delmenhorster wollte dabei mit seinem Auto vom Gelände einer Tankstelle nach rechts auf den Hasporter Damm in Richtung Stadtmitte einfahren, wie die Polizei mitteilt. Verkehrsbedingt musste er zunächst warten. Als der Verkehr ein Einfahren möglich machte, fuhr er mit seinem Wagen an.

Als Geisterfahrerin unterwegs

Obwohl die 51-Jährige entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg fuhr, hatte sie Vorfahrt, die der Mann missachtete. Durch den folgenden Zusammenstoß zog sich die Frau Verletzungen am Bein und im Gesicht zu. Der Sachschaden blieb gering. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass das 'Geisterfahren' – also die Nutzung von Radwegen in vorschriftswidriger Richtung – mit erheblichen Gefahren verbunden ist.