Delmenhorst Für den Kriminalpräventiven Rat hat sich die Wissenschaftlerin Iris Stahlke damit befasst, warum sich die Delmenhorster in ihrer Stadt nicht sicher fühlen, obwohl die Kriminalitätsrate gesunken ist; und warum die Stadt einen schlechten Ruf hat. Am Montag, 18. März, präsentiert sie um 19.30 Uhr im Forum des Willms-Gymnasiums ihre Ergebnisse. Zum Interview ist auch Christian Glaß vom Kriminalpräventiven Rat dabei, der das Projekt initiiert hat.

dk: Frau Stahlke, die Kriminalitätsrate in Delmenhorst ist mittlerweile auf einem guten Level. Wie kommt es, dass sich so Vorurteile trotzdem so hartnäckig halten?

Stahlke: Vorurteile werden zumeist schon von den Eltern an die Kinder weitergegeben – in ganz normalen Gesprächen am Esstisch. Vorurteile sind immer mit Emotionen verbunden. Dadurch wird nicht rein informativ über Delmenhorst gesprochen wird, sondern es wird immer eine Emotion mittransportiert. Das macht es so schwierig, Vorurteile wieder aufzulösen; weil sich diese Emotionen hartnäckig und langwierig halten. Es gibt immer eine Unsicherheit, wie mit neuen Informationen umzugehen ist. Sie werden von den Menschen dann häufig als Ausnahme bewertet. Dann heißt es: Die Statistik mag jetzt ganz gut sein. Aber eigentlich haben wir generell ein Problem. Informationen helfen da schwerlich, weil bei Vorurteilen geht es häufig um Meinungen und nicht um Erfahrungen.

Und es gibt natürlich eine Kriminalitätsfurcht. Die ist in der Gesellschaft häufig verbreitet, weil es so viele Umbrüche gesellschaftlicher Art gibt. Das ist in der Sozialpsychologie gut erforscht mit Digitalisierung, Globalisierung, veränderten Geschlechterrollen: Das ist etwas, womit viele Menschen mit Furcht reagieren, die sie dann gerne auf zum Beispiel Kriminalität verweisen.

Die Kriminalitätsstatistik ist doch nicht das einzige, was zu so einem Stadtbild beiträgt. Wie wichtig ist sie dabei?

Ich glaube, sie macht zumindest die Vorurteile aus, die sich auf Delmenhorst beziehen, die mit dem Bereich der Kriminalität zusammenhängen. Ansonsten gibt es das Vorurteil, dass es eine Stadt ist, die eher arm ist. Gleichzeitig hat die Stadt da, finde ich, schon tolle Sachen gemacht, indem sie Projekte wie den Rapsong unterstützt hat. Das Image kann auch nur verändert werden, indem Menschen Positives erzählen; also die Erzählungen über Delmenhorst müssen sich verändern. Sie muss positiver werden; und das kann auch jeder für sich selbst tun. Der Tiergarten zum Beispiel wird von vielen, mit denen ich gesprochen habe, als sehr positiv gewertet. Auch das Bildungssystem und die Schulen werden positiv bewertet. Damit könnte geworben werden. Es könnte genutzt werden, um Delmenhorst zu labeln.

Viele Delmenhorster schimpfen über ihre Stadt. Warum empfinden auch die Bürger ihre Stadt als so negativ?

Anzeige Anzeige

Es ist in der Sozialpsychologie natürlich so, dass man immer einen Vergleich sucht oder zwischen Gruppen hat. Eigentlich versucht man, sich in seiner Gruppe positiv zu bewerten. Bei den Delmenhorstern kann man fast schon sagen, dass es eine auto-aggressive Selbstabwertungstendenz gibt, die ich bemerke.

Ist das ein Phänomen, das sie speziell in Delmenhorst ausmachen oder gibt es auch andere Beispiele?

Eine Stadt, die das genauso gut kann, ist Kassel. Bochum hingegen hat das Phänomen, dass sie eine ganz hohe Anzahl an Kriminalität befürchten. Untersuchungen von Kriminologen dort zeigen, dass diese Zahl 65 Mal höher ist als es wirklich zu kriminellen Straftaten in Bochum käme. Bezogen auf die Kriminalität ist Bochum vergleichbar mit Delmenhorst einzuschätzen.

Dann kommt so etwas wie die Mordserie von Niels H. dazu, die derzeit wieder permanent in den Schlagzeilen steht. Kann man so eine enorme negative Konnotation überhaupt wieder auflösen?

Man hat immer die Tendenz, den Fokus auf das zu richten, was nicht so gut ist. In der Psychologie gibt es dazu entsprechende Konzepte. Dann wird nur das angeguckt, was negativ ist, und das Drumherum gar nicht wahrgenommen. Wichtig ist immer zu versuchen, zu differenzieren. Es gibt nicht nur Niels H. in dem Krankenhaus, der das gemacht hat. Das ist viel komplexer. Das Krankenhaus ist eine ganz andere Einrichtung mit vielen anderen positiven Berichten. Ich glaube, dass es eine Zeit dauern wird, weil Menschen das lange beibehalten und das auch mit Emotionen sein kann. Gleichzeitig können neben dem, was als schwierig betrachtet wird oder eine negative Konnotation hat, auch die positiven Aspekte krankenhausärztlicher Versorgung in Delmenhorst genannt werden. Das ist durchaus veränderbar.

Auch in Delmenhorst gibt es positive Beispiele. Mit dem Rapvideo, dem Stadtfilm oder dem Kauf des Hotels am Stadtpark keimten kurz ein Selbstbewusstsein und eine positive Stimmung auf. Warum verflaut das mit der Zeit wieder?

Menschen vergessen sowas auch wieder. Das muss wirklich kontinuierlich über einen langen Zeitraum kommen. Ansonsten wird es unter „Ausnahmen“ verbucht. Es muss die Möglichkeit gegeben werden, auch weiter gemeinsam positive Erfahrungen zur Stadt zu machen und andere Erzählungen über Delmenhorst zu vermitteln.

Wie wichtig ist das Kulturangebot für das Image?

Stahlke: Das Kulturangebot spielt eine ganz wichtige Rolle für das Image einer Stadt. Je mehr die Veranstaltungen auch unterschiedliche Gruppen ansprechen, umso besser ist das. Von dem, was ich mitbekomme, gibt es in Delmenhorst derzeit ein ganz gutes kulturelles Angebot. Es gibt interessante Vorträge und Musikveranstaltungen auch für verschiedene Gruppen.

Glaß: Ich halte das kulturelle Angebot in Delmenhorst auch für hinreichend. Es könnte in einigen Bereichen vielleicht noch etwas gehaltvoller gemacht werden, besonders was gehobene Kultur betrifft. Da fehlen aber auch wieder die Räumlichkeiten für. Deswegen ist die Sache mit dem Kleinen Haus, die jetzt gerade im Schwange ist mit Orchesterboden oder ohne, nicht unwichtig, weil es das Interesse an einer breiter etablierten Angebotskultur anregt und fortführen lässt. Mittel- und langfristig sollte ins Auge gefasst werden, Kritik nicht nur zurückzuweisen. Man müsste anregen, die Kritik mit einem positiven Vorschlag zu verbinden, sie fruchtbar zu machen. Der Vorschlag muss gar nicht ideal oder endgültig sein. Aber gewissermaßen muss er den kritischen Impetus aufnehmen und die Diskussion weiterführen. Es gibt Punkte in Delmenhorst, an denen Kritik geäußert werden muss. Gleichzeitig wäre das eine Möglichkeit, kreative Potenziale in der Bevölkerung zur Entfaltung zu bringen.

Stahlke: Dafür müssen auch Räume geschaffen werden, in denen diese Erfahrungen gemacht werden können: In denen Menschen zusammenkommen und beteiligt werden. Sie müssen aber auch erleben, dass das dann umgesetzt wird. Sonst ist das Ganze fruchtlos.

Glaß: Was jetzt zum Beispiel an Diskussionen angedacht wird über die Westfalenstraße, die abgerissenen Hochhäuser: Da werden Erwartungen gehegt vonseiten der Stadt, Verwaltung und Politik, dass die Bürger sich beteiligen sollen. Was soll mit diesem Gelände passieren? Das finde ich gut. Das ist ein Ansatz, bei dem man mit etwas mit Kritik zum Positiven wenden kann.

Wie nehmen Sie als Delmenhorster selbst das Image der Stadt wahr?

Glaß:Der wichtigste Imageträger einer Stadt ist der Bürger. Es geht auch nicht nur um Kriminaltäts-Schiefsichtweite, sondern auch um andere Bereiche. Deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, lasst uns das mal systematisch - also wissenschaftlich, aber auch verständlich - darlegen. Im Übrigen ist so ein Angebot, wie wir es mit Frau Stahlke machen, genau eine Form der positiven Bewältigung von kritischen Belangen.

Stahlke: Vielleicht kann es das Bild so ein bisschen verrücken bei den einzelnen Bürgern, wenn sie denn kommen. Oder wenn sie sich dafür interessieren und das lesen.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie für Delmenhorst aus der Studie. Was kann und was muss gemacht werden?

Glaß: Die Erörterung der Problematik, die über die Kriminalitätsfurcht hinausgeht, sollte in konkreten Vorschlägen münden, was vonseiten der Stadt - von Oberbürgermeister bis runter zum einfachen Bürger oder der Bürgerin - praktisch getan werden kann. Da gibt es schon Vorschläge, das hat Hand und Fuß genug für mich. Das darf man nur nicht im Sande verlaufen lassen, da muss man dranbleiben.

Prof. Dr. Iris Stahlke, 52 Jahre alt, ist Sozialpsychologin an der Uni Bremen. Dort war sie von 1994 bis 2000 tätig und seit 2010 wieder. Dazwischen arbeitete sie zehn Jahre lang als Psychologin in einem Frauenhaus.