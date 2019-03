Delmenhorst. Eine Delmenhorsterin, die bereits wegen Leugnung des Holocausts verurteilt worden war, konnte sich nun erneut wegen Beleidigungen rechtfertigen. Doch am Ende erschien sie nicht.

Der Delmenhorster Amtsrichter? Sei „inkompetent und schwachsinnig“ und für die Staatsanwältin gelte das gleiche: Eine 62 Jahre alte Delmenhorsterin hat ganz offenbar eine klare Meinung über bestimmte Sitzungsvertreter entwickelt und diese in einem Brief der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die erkannte in den Äußerungen eine Beleidigung, für die die Frau nun eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je zehn Euro zu zahlen hat. Die Entscheidung bestätigte am Mittwoch das Landgericht Oldenburg in zweiter Instanz.



Eigene Anzeige gegen Staatsanwaltschaft

Im Brief an die Staatsanwaltschaft hatte die Frau die beiden Juristen gleichzeitig angezeigt – und zwar wegen: Betruges, Nötigung, Folter, Vergewaltigung und Volksverhetzung. Auch ein Sachbearbeiter der Stadt Delmenhorst habe sich schuldig gemacht: wegen Betruges, Nötigung, Vergewaltigung und Amtsanmaßung.

Schon einmal Richter in Delmenhorst beschäftigt

Die Frau gehört einer Szene an, deren Mitglieder häufig inner- wie außerhalb von Gerichtsgebäuden als „Reichsbürger“ tituliert werden. Sie ist auch gerichtsbekannt, wurde in einem Fall bereits wegen Leugnung des Holocausts zu einer Geldstrafe verurteilt. Bei der ersten Verhandlung in dieser Sache im Amtsgericht Delmenhorst saß sie im Publikum ohne sich zu erkennen zu geben, weswegen der Richter den damaligen Einspruch der Frau wegen ihrer vermeintlichen Abwesenheit verwarf.

Zwei Dutzend Unterstützer dabei

Im Internet findet sich ein Audio-Mitschnitt aus diesem Prozess. Bei dieser Verhandlung wie auch bei einem Folgeprozess 2018 vor dem Landgericht Oldenburg wurde sie an beiden Verhandlungstagen von knapp zwei Dutzend Unterstützern begleitet. Das Landgericht hatte vor diesen Verhandlungen extra Ausweiskontrollen vor dem Gerichtssaal angesetzt.

Einspruch durch Nichterscheinen verworfen

Auch gegen den aktuellen Strafbefehl wegen der Beleidigungen in Tateinheit mit falscher Verdächtigung hatte die 62-Jährige Einspruch eingelegt. Zur Verhandlung im vergangenen November vor dem Amtsgericht Delmenhorst war sie allerdings nicht erschienen – sie saß also auch nicht auf den Besucherbänken. Der Einspruch wurde wegen ihrer Abwesenheit verworfen. Zuvor hatte sie die Vorladung zur Verhandlung ungeöffnet weitergeschickt und dem Gericht mitgeteilt, Opfer eines „Postbetrugs“ geworden zu sein.

Gestattete Rechte nicht wahrgenommen

In einem Schreiben ans Gericht kritisierte die 62-Jährige die Verwerfung ihres Einspruchs. Dies wurde ihr als Berufungsantrag ausgelegt, erklärte das Landgericht. Aus diesem Grund kam es zur Verhandlung jetzt in Oldenburg. Zu der allerdings erschien sie wiederum nicht. Deshalb verwarf das Landgericht die Berufung, der Strafbefehl bleibt Bestehen.