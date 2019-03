Oldenburg. Im Prozess gegen Todespfleger Niels Högel sollen in Oldenburg am Donnerstag die vorerst letzten Zeugen befragt werden.

Der Mordprozess gegen den früheren Krankenpfleger Niels Högel erreicht in den nächsten Tagen einen wichtigen Meilenstein. Der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann wird an diesem Donnerstag, 7. März, die zunächst letzten Zeugen aus den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst vernehmen. Am Freitag sollen dann die ersten Gutachter gehört werden.

Taten aus den Jahren 2000 bis 2005

Laut Anklageschrift soll Högel in den Jahren 2000 bis 2005 in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst 100 Patienten mit Medikamenten vergiftet haben, die zum Herzstillstand oder Kammerflimmern führten. Anschließend versuchte er, sie wiederzubeleben, um als rettender Held dazustehen.

Bislang 43 Mordfälle eingeräumt

In dem seit Ende Oktober laufenden Prozess hat der frühere Krankenpfleger bisher 43 Mordfälle eingeräumt. Fünfmal wies er die Anschuldigungen zurück. An die anderen Patienten könne er sich nicht erinnern, sagte er. Wegen weiterer Taten verbüßt Högel bereits eine lebenslange Haftstrafe.

Fast alle vom Richter befragten Zeugen – Ärzte wie Kollegen – beschrieben Högel im Verlauf des Prozesses als lebensfrohen und kompetenten Krankenpfleger mit einer Vorliebe für die technische Seite seines Berufes. Andere machten von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, weil gegen sie ermittelt wird oder bereits Anklage erhoben wurde.

Es geht auch um Glaubwürdigkeit

Zahlreiche Zeugen beriefen sich auch auf große Erinnerungslücken. Sie wollten durchgängig nichts von Högels Taten mitbekommen haben. Richter Bührmann bezweifelte mehrfach ihre Glaubwürdigkeit und vereidigte bisher sieben Zeugen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen alle sieben bereits Anklage erhoben.

Pathologe und Toxikologe berichten

Am Freitag sollen der Pathologe Benedikt Vennemann aus Oldenburg und der Toxikologe Jörg Teske aus Hannover über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen berichten. Für die Ermittlungen wurden in Niedersachsen und in der Türkei insgesamt 134 mutmaßliche Opfer Högels exhumiert, um Beweise wie Medikamenten-Rückstände zu sichern. In 100 Fällen wurden die beiden Wissenschaftler fündig. (mit epd)