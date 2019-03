Delmenhorst. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinmotorrads ist bei einem Unfall am Mittwoch leicht verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall des Dötlingers gegen 8 Uhr nahe der Auffahrt zur A28 in Deichhorst.

Nachdem er die Kreisfahrt der Anschlussstelle durchfahren hatte, fuhr der 17-Jährige in eine Rechtskurve, um auf den Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Bremen zu gelangen. In der Kurve aber kam der junge Mann aus bislang unbekannten Gründen ins Rutschen und stürzte. Der Dötlinger rutschte mit seinem Kleinmotorrad vom Einfädelungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen der Autobahn, wo er mit einem Opel eines 43-jährigen Oldenburgers zusammenstieß. Dabei wurde der Fahrer des Kleinmotorrads leicht verletzt. Nach Angaben der Autobahnpolizei beläuft sich der Sachschaden auf geschätzt rund 4500 Euro.