Delmenhorst. Der Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit ist mühselig. Ein neu gefasstes Gesetz soll nun die Arbeit erleichtern.

Welcher Arbeitgeber würde sich nicht über eine Arbeitskraft freuen, die er nicht bezahlen muss? Genau das soll ein seit Jahresbeginn neu aufgelegtes Gesetz ermöglichen. Langzeitarbeitslose sollen damit besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. In Delmenhorst lässt das Jobcenter das Vorhaben gerade anrollen. Es bildet die bislang größte Anstrengung gegen die Arbeitslosigkeit einer ausgesprochenen Problemgruppe in der Stadt.

Probephase bis 2024

Mit dem neuen Gesetz zur Teilhabe am Arbeitsmarkt soll auch in Delmenhorst ein großer Aufschlag unternommen werden, um die Arbeitslosigkeit von Langzeitarbeitslosen zu drücken. Bislang gab es hierzu beim Jobcenter zwar Programme, die aber waren in der Regel zeitlich befristet. Die neue Teilhabe am Arbeitsmarkt hat – immerhin – eine Probephase bis 2024. Bis dahin können Arbeitslose eintreten.

Fit machen für den Arbeitsmarkt

An wen richtet sich das Gesetz? "An arbeitsmarktferne Personen, die bisher nicht integriert werden konnten", antwortet die stellvertretende Geschäftsführerin des Jobcenters, Marion Denkmann. Konkret sind das alle über 25-Jährigen, die zuletzt sechs Jahre lang im Leistungsbezug waren. Diese sollen über Jobs in der Wirtschaft, bei sozialen Einrichtungen oder der Stadt in die Lage versetzt werden, ihre "Beschäftigungsfähigkeit" zu verbessern und so dauerhaft in Arbeit zu finden. Und das ist kein leichtes Unterfangen: "Wenn jemand so lange arbeitslos war, hat das einen Grund", sagt Denkmann. Probleme in der Familie, mit Alkohol oder Drogen, überbordende Schulden oder Schicksalsschläge, manchmal mehrere Faktoren gleichzeitig, seien Ursachen, warum jemand so lange arbeitslos sei. "Vermittlungshemmnisse" nennt man das beim Jobcenter.

Jobcenter zahlt, Chef muss Arbeitskraft nur noch einarbeiten

Damit das Heranführen an Arbeit gelingt, nimmt die Agentur für Arbeit viel Geld in die Hand: Arbeitgebern wird in den ersten zwei Jahren 100 Prozent des Lohns der neuen Arbeitskraft vom Jobcenter gezahlt, das wiederum wurde zuvor von der Bundesagentur mit Geldern ausgestattet. Im dritten Jahr sind es 90, im vierten 80, und im fünften 70 Prozent. Die Gelder laufen fünf Jahre lang. Insgesamt ist die Förderung also ziemlich üppig. "Gezahlt wird der Mindestlohn. Ist ein Arbeitgeber tariflich angeschlossen, wird Tariflohn gezahlt", so Denkmann. Einem Chef obliege es nur noch, den neuen Mitarbeiter im Betrieb über eigenes Personal einzuarbeiten.

Zur Sache Programme gegen Langzeitarbeitslosigkeit Ende 2018 ist das Programm "Soziale Teilhabe" ausgelaufen, das ebenfalls Langzeitarbeitslosigkeit abbauen sollte. Hierüber wurden seit November 2015 in Delmenhorst insgesamt 27 Teilnehmer gefördert.

Ein ähnliches Ziel hat das "Landesprogramm" des Landes Niedersachsen, das noch bis Ende 2019 aktiv ist. 16 Menschen werden sind bislang gefördert worden. "Landesprogramm" und "Soziale Teilhabe" unterscheiden sich in Klientel, Voraussetzungen und Förderzeitraum teilweise erheblich.

fred Das Programm "Netzwerk ABC" setzt auf eine engmaschige Betreuung von Arbeitslosen. Drei Berater arbeiten mit wenige Kunden. 2016 wurden laut Jobcenter 95 Arbeitslose, 2017 94 und 2018 87 in Arbeit oder in Weiterbildungen vermittelt. "Netzwerk ABC" ist in diesem Sinne eher eine Orientierungs- und Motivationshilfe als ein konkretes Förderprogramm.





Appetithappen für Arbeitgeber

Denkmann nennt die Zuschüsse "ein Geschenk", ihrer Erinnerung nach ist ein Vorhaben zur Minderung der Langzeitarbeitslosigkeit noch nie so umfänglich gewesen. Die Förderung als Appetithappen für Arbeitgeber scheint nötig: Denn kaum jemand hat es so schwer, auf dem Arbeitsmarkt zu zurück zu gelangen, wie Langzeitarbeitslose. Und besonders stehen die Chancen für über 50-Jährige und Ungelernte in dieser Gruppe schlecht. Sie schaffen es selbst bei bester Konjunktur kaum auf den Arbeitsmarkt, hat eine dk-Recherche im vergangenen Sommer gezeigt.

Stadt durch das neue Gesetz Geld

Ihre Perspektiven sollen nun mit dem neuen Teilhabegesetz verbessert werden. In welchen Bereichen die Jobs konkret entstehen sollen, sagt Denkmann noch nicht, weil die Planung dem Jobcenter-Beirat noch nicht vorgelegt worden ist. Fest steht aber: Auch private Arbeitgeber dürfen sich beim Jobcenter melden. Das ist im Vergleich zu Vorgängerprogrammen neu. Denn bislang mussten die Tätigkeiten zum Beispiel dem öffentlichen Interesse dienen oder wettbewerbsneutral sein, sagt die Teamleiterin Markt und Integration, Sina Kuhrke. Das schloss bislang private Arbeitgeber aus. Wie hoch ihr Anteil im ersten Jahr ausfallen wird, ist aber noch fraglich. Und fest steht auch: Die Stadt wird ein Großabnehmer für die Kräfte aus dem Teilhabegesetz werden. Man warte nur noch auf die Genehmigung des Haushalts 2019, sagt Fachbereichsleiter Soziales, Rudolf Mattern. Er spricht von "einfachsten Tätigkeiten", die die Teilnehmer verrichten sollen. Insgesamt rund 90 Stellen will die Stadt in der Verwaltung, im Baubetrieb oder über die Wohlfahrtsverbände schaffen. Weil die Jobs übrigens sozialversicherungspflichtig sind, die Langzeitarbeitslosen führen also ganz normal Steuern ab und zahlen ihre Miete je nach Einkommen selbst, spart die Stadt Geld: 100.000 Euro weniger will sie 2019 für "Kosten der Unterkunft" ausgeben, das ist der Posten im Haushalt, mit dem sie als kommunaler Träger des Jobcenters Kaltmiete und Heizkosten für Hartz-IV-Bezieher oder Sozialgeld-Empfänger bezahlt.

250 Personen beim Jobcenter im engeren Kreis

Die 90 Stellen liegen auf dem Niveau, das sich das Jobcenter für 2019 als Zielvorgabe gesetzt hat. Elf sind schon besetzt. Formal kämen rund 800 Delmenhorster Arbeitslose für eine Beschäftigung über das Teilhabegesetz infrage, jedoch seien viele wegen der genannten Problemlagen "noch nicht fit" für eine reguläre Arbeit, so Denkmann. 250 Männer und Frauen, sagt Kuhrke, hat das Jobcenter als "engeren Kreis" definiert, für die das Jobcenter Arbeitgeber sucht. Die Auswahl gleiche mitunter einer "Gratwanderung": Schließlich müsse das Jobcenter die Art der Probleme, die den Arbeitslosen daran hindern, einen Job zu ergreifen, ebenso im Blick haben, wie den Arbeitgeber, der Leistung von der Arbeitskraft verlangt. Darum sollen fortwährend Arbeitnehmer wie Arbeitgeber gecoacht werden und vermittelnd bei Problemen eingreifen. Denkmann: "Wenn jemand sieben Jahre nicht gearbeitet hat, und morgens zehn Minuten zu spät zur Arbeit kommt, muss das dem Chef erklärt werden."

Private Arbeitgeber, die über das neue Teilhabegesetz Kräfte einstellen wollen, melden sich beim Arbeitgeberservice des Jobcenters unter Telefon (04221) 980025 oder 9242555.