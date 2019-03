Delmenhorst. Die rechtsextreme Szene ist breit aufgestellt, ebenso aber auch das "Breite Bündnis gegen Rechts" in Delmenhorst. Es hat am Montag sein Jahrestreffen abgehalten und auch einen Nachfolger für den scheidenden Sprecher Hartmut Nordbruch gewählt.

Rechtsextremismus macht auch vor Delmenhorst nicht Halt. Erst am Montagmorgen fand Yadigar Polat vom Sprecherrat des "Breiten Bündnisses gegen Rechts" eine Ausgabe der „Unabhängigen Nachrichten“ in ihrem Briefkasten – einer im nordrhein-westfälischen Oberhausen herausgegebenen Monatszeitung, die 2016 vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg als rechtsextreme Publikation eingestuft wurde .

Schriften ungefragt zugestellt

Mindestens fünf weitere Haushalte in ihrer Nachbarschaft in Heidkrug hätten sie ebenfalls ungefragt zugestellt bekommen, sagte Polat im Gespräch mit dieser Zeitung. „Das Klischee von Glatze, Bomberjacke und Springerstiefeln ist überholt“, mahnte Jan Krieger von der Mobilen Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextremismus für Demokratie. Er informierte am Dienstagabend beim Jahrestreffen des "Breiten Bündnisses gegen Rechts" im Hotel Thomsen zu rechten Erscheinungsformen in Nordwest-Niedersachsen.

Augenmerk auf Kampfsport und Tierschutz

Die rechtsextreme Szene habe sich in den vergangenen Jahren breit aufgestellt mit Parteien, Kameradschaften, Vereinen und anderen Gruppierungen – diese seien teilweise auch durch die sozialen Medien besser miteinander vernetzt. „Die Aktionen sind spontaner und es gibt eine Vermischung in der subkulturellen Szene“, fasste Krieger zusammen. Besonderes Augenmerk müsse etwa dem Kampfsport und den Tierschutz gelegt werden. Ein neues Phänomen seien zudem karitative Zwecke. „Ich Volksküchen kochen sie beispielsweise für deutsche Obdachlose“, führte er aus. Strömungen wie die sogenannte Identitäre Bewegung begründeten ihren Rassismus zudem nicht mehr biologisch, sondern kulturell und suchten etwa an Universitäten proaktiv die Diskussion.

Hemmschwelle zur Gewalt gesunken

Doch es sind nicht nur solche Aktionen, mit denen Rechtsextreme auf sich aufmerksam machten. Auch die Hemmschwelle zur Gewalt sei gesunken. Allein in den ersten drei Quartalen des Vorjahres seien mehr als 300 Straftaten in Niedersachsen begangen worden, die dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet worden seien; elf davon seien Gewalttaten gewesen. Doch die Dunkelziffer sei höher. Immerhin: „Delmenhorst liegt in dieser Statistik hinten“, sagte Krieger. Positiv erwähnte er außerdem, dass es eine steigende Zahl von Bündnissen wie dem in Delmenhorst gebe.

Nachfolger für Nordbruch

Dieses plant in diesem Jahr wieder mehrere Aktionen, um Zeichen für eine friedliche, vielfältige Gesellschaft zu setzen, wie Jürgen Schulenberg vom Sprecherrat ausführte: Am Ostersamstag plant das Friedensforum wieder einen Ostermarsch, am 8. November wird zum vierten Mal die Nacht der Jugend in Rathaus und Markthalle organisiert. Geplant seien zudem eine Veranstaltung, wenn sich am 1. September der Beginn des 2. Weltkriegs zum 80. Mal jährt sowie eine Vorlesung mit der auf Rechtsextremismus spezialisierten Journalistin Andrea Röpke. Auch ein Konzert mit den Zollhausboys aus Bremen würde das Bündnis gerne auf die Beine stellen, dafür fehlten allerdings noch Finanzierungspartner. Gefunden wurde dagegen der Nachfolger für Hartmut Nordbruch im Sprecherrat des Bündnisses: Andreas Brüggemann.